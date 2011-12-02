〔中国证券〕指望新股发行放缓不切实际,应反思为何定价过高--上交所总经理

路透深圳12月2日电---A股IPO发行定价过高一直倍受市场诟病,上海证券交易所总经理张育军指出,指望证监会放缓新股发行节奏是不可能、不切实际的幻想,但应反思为何这麽高的发行市盈率下,机构投资者仍可以接受.

他周五在参加于深圳召开的证券投资基金国际论坛上指出,新股发行价过高暴露出证券市场运行机制仍需完善,只有有效的市场机制,才有利於监管的进一步放开.因此未来应加强市场估值体系的建设,加强诚信基础的建设,加强对保荐人以及机构投资人的监管.

"发行人想卖高价无可厚非,但很奇怪基金公司做为购买方,80倍的市盈率可以接受、90倍的市盈率可接受、150倍的市盈率可接受,到那麽高你怎麽可接受的?"他说.

张育军分别以主板,中小板和创业板举了三个例子.上市不到一年的华锐风电(601558.SS)首发市盈率高达50倍,复权後当前的市盈率14倍,市值已经从800多亿元人民币跌到了400多亿;海普瑞(002399.SZ),首发市盈率近80倍,发行价格148元,现价28.6元市盈率不到30倍;国民技术(300077.SZ),发行价格高达88元,发行市盈率98倍,从上市时的170亿元市值,现在只剩下69亿.

"高市盈率带来的恶果不堪设想,投资人重大损失不说,基金规模也大幅缩水."他说.

对於公司发行上市後市值大幅蒸发,不少投资人直指机构和上市公司联手抬高新股发行价格,呼吁监管层应对现行的新股发行制度进行改革,挤出IPO的泡沫.

张育军指出,面对这样的情况,我们需要反思,由上市公司、券商、基金公司,以及投资人参与的市场自身怎麽估值的?各个参与主体是否尽责了?为什麽大家都失衡的站到原始股东,站到了控股股东这边?

"最後应反思,定价这麽高为何基金还出价买,是否自律了?"他向与会的基金经理们提出了这个问题.

他指出,还是要坚定不移地加强市场机制约束,发挥市场机制在资源配置当中的基础性作用.

"资本市场参与各方天平过於向控股股东和原始股东倾斜,是资本市场长期熊长牛短的一个重要原因."他称,"投资者都必须学会用脚投票". (完)