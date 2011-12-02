〔亚洲资金流向〕所有类别基金本周继续录得资金流出--花旗

路透香港12月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,亚洲所有类别的基金本周均继续录得资金流出,环球基金和新兴市场基金的流出量分别为17亿美元和5亿美元.

报告称,亚洲除日本股票基金录得8亿美元资金流出.在亚洲国家中,中国受到冲击最大,资金流出为3亿美元.亚洲资金流出在ETF(交易所交易基金)和非ETF基金中平分秋色.

报告并称,日本资金流出量为3亿美元,占资产管理总值的0.7%.第四季度累计流出的资金已占到资产管理总值的3.7%,使其成为全球最糟糕的地区.(完)