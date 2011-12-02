〔亚洲资金流向〕所有类别基金本周继续录得资金流出--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---投资银行花旗周五发布报告称,亚洲所有类别的基金本周均继续录得资金流出,环球基金和新兴市场基金的流出量分别为17亿美元和5亿美元.
报告称,亚洲除日本股票基金录得8亿美元资金流出.在亚洲国家中,中国受到冲击最大,资金流出为3亿美元.亚洲资金流出在ETF(交易所交易基金)和非ETF基金中平分秋色.
报告并称,日本资金流出量为3亿美元,占资产管理总值的0.7%.第四季度累计流出的资金已占到资产管理总值的3.7%,使其成为全球最糟糕的地区.(完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。