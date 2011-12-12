《龙年展望》环球情势扑朔迷离惟中国放松银根,港股或"先苦後甜"

* 港股估值低廉,2012年可望出现反弹

* 环球市况未明,然中国银根松动利好股市

* 港股可能呈"先苦後甜"格局

* 大多投行谨慎乐观,看好电讯股、银行、保险等

记者 雷美珍

路透香港12月12日电---欧债危机以及环球经济放缓的因素,在新一年将继续困扰港股,惟恒生指数.HSI经过大半年的急挫後,低廉的估值开始吸引投资者的眼球,只要中国在放松银根上持续有所动作,不难力挽狂澜.

多名基金经理和分析师均表示,为提振正在滑坡的经济表现,预料中国在未来3-6个月将陆续出台政策措施,包括调低存款准备金向市场释出流动性和减息,有望提振2012年港股在触底後反弹.

"随着银根松动,风险溢价将会下降,吸引投资者入市."建银国际证券研究部董事总经理兼联席主管苏国坚称.

海角资产管理投资总监兼执行董事罗霈良认为,港股有可能在年初触底,总的来说2012年可能呈"先苦後甜"的格局,因亚洲股市基调良好,在跟随外围下挫後就会回升,不会像欧美股市沉寂一段较长时间.

"中期而言,亚洲大部分市场前景可以,相信随着欧洲情况稳定,亚洲股市将出现爆发性上涨,因此投资者应把握此轮机会."他说,近两年其基金一直持重於现金,现正等待入市机会.

建银国际证券并预期,中国於2012年第一季及第二季均有一次下调存款准备金率以及一次减息的动作,使第四季以来资金链断裂的情况得到改善,并带动银行、保险等金融服务机构首季股价上升.

该行设定的2012年底恒生指数目标为25,000点,相当於市盈率12倍,较现水平约有逾30%上升空间.投行摩根大通则预期,2012年恒生指数.HSI将升至21,000点.

恒生指数周一早盘报18,881.35点,港股在2011年结束了自2009年3月全球央行救市驱动的升势,并从4月24,468.64点的高点持续跌至10月约16,000点的低位;全年迄今累计跌近两成,明显跑输欧美股市.

中国一年一度的中央经济工作会议正值召开,最新的官方表态令2012年经济发展前景轮廓渐现.新华社上周五报导,中国将确保明年经济平稳较快增长,并根据经济发展进行政策微调.同时管理通胀预期,坚持房地产调控政策促进房价回归合理水平.[ID:nCN1275576]业内多分析认为,中国宏观政策将平稳转向稳增长,明年货币政策料总体"中性向松".

**欧债或仅步至中场**

此前路透调查显示,香港股市2012年上半年料下跌,涨势可能集中在下半年,欧元区债务危机以及经济增长前景暗淡令风险厌恶情绪偏高.路透调查的12位分析师预计,港股恒生指数2012年6月底料在17,500点,年底料在21,000点.[ID:nCN1258200]

虽然市场期待着中国的宏观政策能"妙手回春",但未来环球经济情势的杀伤力依然不容忽视.

罗霈良指出,未来数年环球情况依然不容乐观,因为三年前开始的美国次按危机至本轮欧洲债务危机,正反映出成熟市场的债务升至"无可再升"的地步,希腊、意大利、西班牙、葡萄牙等国家均需削债,并要历时10年才能把整个成熟市场问题解决,换言之现在仅步至中场.

因此他认为,港股表现视乎欧洲采取长痛还是短痛做法,若然欧洲国家大刀阔斧地削债,如出现意大利削债50%、部分国家被踢出欧元区以及愈多银行和公司破产,则恒生指数有可能下挫至12,000-13,000点,但之後可以强劲反弹至30,000点.

反之若果欧洲以短债融资把问题拖延,则恒指在17,000-18,000点已是低点,港股将会反弹但升势不会持久.

苏国坚则指出,市场并非一面倒乐观,只是像跳崖一样,在2011年8月欧洲债务危机急转直下令各国措手不及时,仿如从100米跳下;到现在情况若再度恶化相信亦只像在30米跳下,杀伤力不是同日而喻.

"2011年港股的估值偏低,与以往10多倍的市盈率相比,2012年只是将回归合理水平."苏国坚说.

**多数主张"执平货"**

投资策略而言,大多数投行主张"执平货(捡便宜货)",在相对乐观的情绪上透出谨慎态度.此外,不容易受外围经济状况影响的电讯股,亦是基金经理的偏好.

瑞信环球新兴市场及亚太策略师Sakthi Siva说,该行偏好估值处於2008或2009年正值"海啸价"的股份,包括中国海外发展(0688.HK)、中国银行(3988.HK)、中国建设银行(0939.HK)、中国工商银行(1398.HK)、恒生银行(0011.HK)、长江实业(0001.HK)以及新鸿基地产(0016.HK).

"按市场划分,中国、韩国及香港均是估值廉宜."她说.该行设定2012年恒生国企指数.HSCE目标为11,500点,较现水平约有逾10%升幅.

另一家美资投行高盛(GS.N)预期恒生国企年底将升至12,100点,相当於9.5倍市盈率,并较现水平约有20%升幅.

苏国坚说则指出,相信2012年第四季,基金主要购买材料、银行和保险;2012年第二季则购买国策敏感度较高的农业、建筑、乾散货运输等行业.此外,明年的投资焦点还有十二五规划具体政策出台,如环保、新能源、新材料.他并预期,明年将有更多中国企业到海外投资.

瑞银UBSN.VX的财富管理部门亦指出,亚洲的银行和保险公司在过去两年因利率上升、宏观经济疑虑以及监管问题而下滑.如果这两个行业获利增幅达到市场预期的低两位数,评价就有望上升,尤其是中国的银行及寿险股.(完)