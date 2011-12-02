〔香港个股〕建业地产首11个月合同销售额按年升58%,提前完成全年目标

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---河南房地产商--建业地产(0832.HK)周五宣布,今年1-11月的累计合同销售额,相当於全年目标的108.2%,提早一个月达标.
公司的新闻稿称,今年1-11月的累计合同销售额为79亿元人民币,同比增长58%;原来全年目标为73亿元;销售面积129.4万平方米,按年增长21.3%.
不过,11月份的单月合同销售量按年大跌41%,相关销售额则微增2%.公司解释,这主要由於公司有较多项目於今年提前推盘,故11月的推盘量相对较少;此外,市场预期物业开发商将有机会减价,买家普遍持观望态度.
建业地产午盘尾段升1.79%,报1.71港元;过去一个月微涨1.2%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。