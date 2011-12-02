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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 15:26 BJT

〔香港个股〕建业地产首11个月合同销售额按年升58%,提前完成全年目标

路透香港12月2日电---河南房地产商--建业地产(0832.HK)周五宣布,今年1-11月的累计合同销售额,相当於全年目标的108.2%,提早一个月达标.

公司的新闻稿称,今年1-11月的累计合同销售额为79亿元人民币,同比增长58%;原来全年目标为73亿元;销售面积129.4万平方米,按年增长21.3%.

不过,11月份的单月合同销售量按年大跌41%,相关销售额则微增2%.公司解释,这主要由於公司有较多项目於今年提前推盘,故11月的推盘量相对较少;此外,市场预期物业开发商将有机会减价,买家普遍持观望态度.

建业地产午盘尾段升1.79%,报1.71港元;过去一个月微涨1.2%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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