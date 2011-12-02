〔香港房地产〕楼价轻微回升,七大央行联手救市或带来助力--中原地产

路透香港12月2日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周轻微反弹0.15%,港岛区楼价亦终止了此前七周的跌势,明显反弹2.14%.

中原地产研究部联席董事黄良昇指出,全球七大央行联手救市,有助纾缓欧债危机.中国人行减存款准备金率,欧美央行亦联手压债息,全球股市随即急速反弹,预料本地楼价亦可能反弹.事件对本地楼市的影响,有待12月23日的CCL才开始反映。

周五公布的CCL报97.24点,上周为97.09点.港岛区中原城市大型屋苑领先指数最新报105.5点,终止此前连续七周的下跌,反弹2.14%.

最新的指数是根据於11月21日至27日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约九成的交易是在11月7日至13日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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11/27 97.24

11/20 97.09

11/13 97.29

11/6 96.91

10/30 97.94

10/23 98.16

10/16 98.52

10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24 (完)

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