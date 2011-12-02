〔香港个股〕中国电信称已要求当局中止对其反垄断调查,并提交整改交案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止当局对其进行反垄断调查的申请.公司表示,将继续推进五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%.
中国央视上月上旬报导,国家发改委就宽带接入问题对中国电信和中国联通(0762.HK)展开反垄断调查.如果事实成立,这两家公司可能被处以数亿至数十亿元的巨额罚款.[ID:nCH0086373]
中国电信周五发出声明称,发改委对公司互联网专线接入价格情况进行了调查,而公司亦积极配合,并对有关价格行为进行了全面自查.
"通过自查,发现本公司与其他骨干网运营商之间的互联互通质量未完全达到相关主管部门的要求,没有实现充分互联互通.同时,在向互联网服务提供商提供专线接入业务方面,价格管理不到位,价格差异较大."中国电信称.
该公司表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止调查的申请,并将尽快与中国联通、中国铁通等骨干网运营商进行扩容等,降低与中国铁通的直联价格,进一步提升互联互通质量,实现充分互联互通.
此外,中国电信表示计划大幅提升光纤接入普及率和宽带接入速率,五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%左右,并改善宽带接入服务.
中国电信收低1.49%,报4.62港元,过去一个月该股累计跌近1.3%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。