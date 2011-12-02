〔香港个股〕中国电信称已要求当局中止对其反垄断调查,并提交整改交案

路透香港12月2日电---中国电信股份有限公司(0728.HK)表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止当局对其进行反垄断调查的申请.公司表示,将继续推进五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%.

中国央视上月上旬报导,国家发改委就宽带接入问题对中国电信和中国联通(0762.HK)展开反垄断调查.如果事实成立,这两家公司可能被处以数亿至数十亿元的巨额罚款.[ID:nCH0086373]

中国电信周五发出声明称,发改委对公司互联网专线接入价格情况进行了调查,而公司亦积极配合,并对有关价格行为进行了全面自查.

"通过自查,发现本公司与其他骨干网运营商之间的互联互通质量未完全达到相关主管部门的要求,没有实现充分互联互通.同时,在向互联网服务提供商提供专线接入业务方面,价格管理不到位,价格差异较大."中国电信称.

该公司表示,已向相关监管机构提交了整改方案和中止调查的申请,并将尽快与中国联通、中国铁通等骨干网运营商进行扩容等,降低与中国铁通的直联价格,进一步提升互联互通质量,实现充分互联互通.

此外,中国电信表示计划大幅提升光纤接入普及率和宽带接入速率,五年内公众用户上网单位带宽价格下降35%左右,并改善宽带接入服务.

中国电信收低1.49%,报4.62港元,过去一个月该股累计跌近1.3%.(完)

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