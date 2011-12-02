〔中港个股〕兖州煤业董事会通过发行规模高至150亿元人民币公司债

路透香港12月2日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周五公布,董事会已审议通过其发行规模高至150亿元人民币公司债券的方案,债券年期将不超过10年.

兖煤的声明称,有关债券可为单一期限或多种期限混合品种;利率不超过同期银行贷款基准利率.具体则根据发行时的市场情况确定.

公司拟将募集资金用於补充营运资金和调整公司债务结构.

此项决议有效期限为自股东大会审议通过日起36个月.

兖煤H股收低3.26%,报18.38港元.(完)

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