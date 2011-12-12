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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 16:44 BJT

〔香港个股〕吉利汽车11月销量按年增0.8%,首11个月完成全年目标78%

路透香港12月12日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一称,11月份汽车销售量按年微升0.8%,按月则增加24.1%.

吉利在联交所发布公告指出,11月销量为44,520部;前11个月累计销量为37.36万部,按年增4%,只及全年销量目标48万部的77.8%.

吉利汽车股份收盘持平於1.81港元,大盘恒生指数.HSI收低0.06%;该股过去一个月累计下跌13.4%(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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