《香港报摘》--经济日报12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--由六国协调救市和中国下调存款准备金率揭开序幕的环球救市行动,首阶段以欧盟峰会达成财政联盟协调取得初步协议,港股今日反映峰会成果,恒生指数.HSI料高开逾300点,有望重返六国救市後穿越过的19,000点以上.
* 其他:
--市场消息指,由艺人陈法拉做代言人的豪特保健(OTO,新上市编号6880)获公开超额认购达250倍,一手中签率仅约20%,是今年第四难抽中的新股.另外,原拟於明天开始招股的天瑞水泥(新上市编号1252)却不敌冷锋,暂缓招股计划.
--欧美经济阴霾令金融市场异常波动,但有私募基金则视之为"扫平货"机会.TPG大中华区联席主席王兟认为,市面上不少资产估值吸引,因此TPG今年的投资策略将由过去一年的退市为主转变为无色更多收购机会.
--香港财经事务及库务局局长陈家强指出,企业申请人民币直接投资(FDI)回流十分顺利,管理办法简捷便利,相信可以吸引到企业在香港发人民币债券.据了解,央行及商务部代表将於本周三来港,与本港四大商会及企业、银行及其他金融机构的代表举行研讨会,介绍FDI的申请情况及人民币投资者产品在港的进展.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。