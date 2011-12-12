《香港报摘》--经济日报12月12日

--由六国协调救市和中国下调存款准备金率揭开序幕的环球救市行动,首阶段以欧盟峰会达成财政联盟协调取得初步协议,港股今日反映峰会成果,恒生指数.HSI料高开逾300点,有望重返六国救市後穿越过的19,000点以上.

--市场消息指,由艺人陈法拉做代言人的豪特保健(OTO,新上市编号6880)获公开超额认购达250倍,一手中签率仅约20%,是今年第四难抽中的新股.另外,原拟於明天开始招股的天瑞水泥(新上市编号1252)却不敌冷锋,暂缓招股计划.

--欧美经济阴霾令金融市场异常波动,但有私募基金则视之为"扫平货"机会.TPG大中华区联席主席王兟认为,市面上不少资产估值吸引,因此TPG今年的投资策略将由过去一年的退市为主转变为无色更多收购机会.

--香港财经事务及库务局局长陈家强指出,企业申请人民币直接投资(FDI)回流十分顺利,管理办法简捷便利,相信可以吸引到企业在香港发人民币债券.据了解,央行及商务部代表将於本周三来港,与本港四大商会及企业、银行及其他金融机构的代表举行研讨会,介绍FDI的申请情况及人民币投资者产品在港的进展.(完)