《香港报摘》--信报12月12日

* 头版头条:

--政府重申无意放宽打压楼市措施,市场憧憬幻灭,代理行数据指出,本港十大蓝筹屋苑半数"捧蛋"并连续三周录得13宗低成交;二手观望气氛浓厚,减价潮持续,其中西九龙帝峯皇殿再录得蚀让个案.学者认为,目前市场仍观望外围环境的转变,相信二手成交要待农历年前後才有转机.

* 其他:

--上实(0363.HK)宣布,以14.43亿港元代价,将一幅位於青岛的土地的50%权益出售予新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的一家私人公司.上实预计,出售利润约2.58亿港元.

--中国社会科学院副院长李扬认为,迄今为止,本港人民币市场发展存在相当程度的套利机制,成为大机构和大企业的游戏.他指出,港元和香港金融体系的中介和沟通作用不可替代,希望香港与内地未来在制度上展开深度合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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