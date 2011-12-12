《香港报摘》--信报12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--政府重申无意放宽打压楼市措施,市场憧憬幻灭,代理行数据指出,本港十大蓝筹屋苑半数"捧蛋"并连续三周录得13宗低成交;二手观望气氛浓厚,减价潮持续,其中西九龙帝峯皇殿再录得蚀让个案.学者认为,目前市场仍观望外围环境的转变,相信二手成交要待农历年前後才有转机.
* 其他:
--上实(0363.HK)宣布,以14.43亿港元代价,将一幅位於青岛的土地的50%权益出售予新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤旗下的一家私人公司.上实预计,出售利润约2.58亿港元.
--中国社会科学院副院长李扬认为,迄今为止,本港人民币市场发展存在相当程度的套利机制,成为大机构和大企业的游戏.他指出,港元和香港金融体系的中介和沟通作用不可替代,希望香港与内地未来在制度上展开深度合作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。