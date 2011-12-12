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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:21 BJT

《香港重要政经日程》--12月12日-12月16日

=====================今日香港主要政经消息===========================

12月12日(周一)

-- 新源控股(1048.HK)公布中期业绩.

-- 联太工业(0176.HK)公布全年业绩.

-- 维奥集团(1164.HK)公布第三季业绩.

-- 汇隆控股(8021.HK)公布中期业绩.

--10:00 重庆农商行(3618.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 中国卫生控股(0673.HK)在中国举行特别股东大会.

--11:00 菱控(8009.HK)股东特别大会.

--12:30 香港投资基金公会记者会.

--14:30 意科控股(0943.HK)特别股东大会.

--15:00 天津港发展(3382.HK)股东特别大会.

--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

12月13日(周二)

-- 豪特保健(6880.HK)首日挂牌.

-- 公布第三季工业生产按季指数.

-- 中国生物医学(8158.HK)公布中期业绩.

-- 寰亚传媒(8075.HK)公布首季业绩.

--09:00 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 太元集团(0620.HK)周年股东大会.

12月14日(周三)

-- 公布11月份外汇基金境外资产.

-- 宝信汽车(1293.HK)首日挂牌.

-- 中国多金属(2133.HK)首日挂牌.

--10:00 新确科技(1063.HK)特别股东大会.

--15:00 嘉里建设(0683.HK)特别股东大会.

12月15日(周四)

-- 周大福珠宝(1929.HK)首日挂牌.

-- 海通证券(6837.HK)首日挂牌.

-- 新华保险(1336.HK)首日挂牌.

-- 林麦集团(0915.HK)公布中期业绩.

-- CEC国际控股(0759.HK)公布中期业绩.

-- 中华药业(8120.HK)公布首季业绩.

--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:00 春天百货(0331.HK)特别股东大会.

--11:30 香港科学园第三期奠基仪式.

--16:15 勤+缘媒体服务(2366.HK)股东特别大会.

--16:30 金管局总裁陈德霖出席立法会会议.

*12月16日(周五)

-- 浩沙国际(2200.HK)首日挂牌.

--09:00 中煤能源(1898.HK)在北京召开特别股东大会.

--11:00 中国金融国际(0721.HK)年度股东大会.

--09:00 中国置业投资(0736.HK)特别股东大会.

--10:30 粤首环保(1191.HK)年度股东大会.

--11:00 嘉进投资国际(0310.HK)特别股东大会.

--11:00 华瀚生物制药(0587.HK)年度股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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