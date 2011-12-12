《香港重要政经日程》--12月12日-12月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
12月12日(周一)
-- 新源控股(1048.HK)公布中期业绩.
-- 联太工业(0176.HK)公布全年业绩.
-- 维奥集团(1164.HK)公布第三季业绩.
-- 汇隆控股(8021.HK)公布中期业绩.
--10:00 重庆农商行(3618.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中国卫生控股(0673.HK)在中国举行特别股东大会.
--11:00 菱控(8009.HK)股东特别大会.
--12:30 香港投资基金公会记者会.
--14:30 意科控股(0943.HK)特别股东大会.
--15:00 天津港发展(3382.HK)股东特别大会.
--15:00 永恒策略(0764.HK)特别股东大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
12月13日(周二)
-- 豪特保健(6880.HK)首日挂牌.
-- 公布第三季工业生产按季指数.
-- 中国生物医学(8158.HK)公布中期业绩.
-- 寰亚传媒(8075.HK)公布首季业绩.
--09:00 株洲南车时代(3898.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 太元集团(0620.HK)周年股东大会.
12月14日(周三)
-- 公布11月份外汇基金境外资产.
-- 宝信汽车(1293.HK)首日挂牌.
-- 中国多金属(2133.HK)首日挂牌.
--10:00 新确科技(1063.HK)特别股东大会.
--15:00 嘉里建设(0683.HK)特别股东大会.
12月15日(周四)
-- 周大福珠宝(1929.HK)首日挂牌.
-- 海通证券(6837.HK)首日挂牌.
-- 新华保险(1336.HK)首日挂牌.
-- 林麦集团(0915.HK)公布中期业绩.
-- CEC国际控股(0759.HK)公布中期业绩.
-- 中华药业(8120.HK)公布首季业绩.
--09:00 中国石化(0386.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 春天百货(0331.HK)特别股东大会.
--11:30 香港科学园第三期奠基仪式.
--16:15 勤+缘媒体服务(2366.HK)股东特别大会.
--16:30 金管局总裁陈德霖出席立法会会议.
*12月16日(周五)
-- 浩沙国际(2200.HK)首日挂牌.
--09:00 中煤能源(1898.HK)在北京召开特别股东大会.
--11:00 中国金融国际(0721.HK)年度股东大会.
--09:00 中国置业投资(0736.HK)特别股东大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)年度股东大会.
--11:00 嘉进投资国际(0310.HK)特别股东大会.
--11:00 华瀚生物制药(0587.HK)年度股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。