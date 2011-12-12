《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月12日

路透香港12月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7808港元HKD=) 美美国股市周五收涨,本周走高,之前欧盟领导人就一项收紧区内预算纪律,在欧债危机持续两年後扶助重振市场信心的计划达成一致. 道琼工业指数.DJI收高186.56点,或1.55%,至12,184.26点;标准普尔500指数.SPX走升20.84点,或1.69%,至1,255.19点.Nasdaq指数.IXIC上涨50.47点,或1.94%,至2,646.85点.[ID:nCN1276504] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 193.980 2.06 38516 15.093 2.12 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.930 3.11 110552 3.713 2.01 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 48.450 0.98 185051 75.396 0.80 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 39.840 0.10 120359 20.666 2.05 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 124.580 0.41 88097 9.693 2.36 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 103.950 1.69 54438 8.088 1.23 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.520 1.33 499056 61.499 2.41 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.990 1.25 14341 4.668 1.69 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 21.150 0.33 209391 16.456 0.96 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 23.050 4.02 59340 17.935 2.02 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 19.940 1.42 33385 3.879 2.07 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.890 -0.61 11075 4.029 1.74 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.600 0.22 8331 1.447 -49.22 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.350 1.29 60128 0.366 -2.48(完) --整理 陈敏