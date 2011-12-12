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亚洲 | 2011年 12月 12日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月12日

路透香港12月12日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7808港元HKD=)

  美美国股市周五收涨,本周走高,之前欧盟领导人就一项收紧区内预算纪律,在欧债危机持续两年後扶助重振市场信心的计划达成一致. 

  道琼工业指数.DJI收高186.56点,或1.55%,至12,184.26点;标准普尔500指数.SPX走升20.84点,或1.69%,至1,255.19点.Nasdaq指数.IXIC上涨50.47点,或1.94%,至2,646.85点.[ID:nCN1276504]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  193.980    2.06      38516            15.093       2.12
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.930    3.11     110552             3.713       2.01
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   48.450    0.98     185051            75.396       0.80
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   39.840    0.10     120359            20.666       2.05
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.580    0.41      88097             9.693       2.36
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  103.950    1.69      54438             8.088       1.23
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.520    1.33     499056            61.499       2.41
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.990    1.25      14341             4.668       1.69
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   21.150    0.33     209391            16.456       0.96
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   23.050    4.02      59340            17.935       2.02
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   19.940    1.42      33385             3.879       2.07
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.890   -0.61      11075             4.029       1.74
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.600    0.22       8331             1.447     -49.22
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.350    1.29      60128             0.366      -2.48(完)

  --整理 陈敏

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