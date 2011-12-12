〔港报社评〕入世十年激荡收入国富民穷--信报12月12日

中国加入世贸10周年,成为全球最大的出口国,外汇储备增长了20倍,财政收入增长5倍,国家富有.但以出口带动增长的模式既付出沉重代价,且劳动报酬占GDP水平亦持续下降,使”世界工厂”的风光背後,蕴含中国进一步开放改革必须深思的问题.

2000年中国是全球第7大出口国,如今成为世界第1,当年进口为第8大,目前也变成第2.然而,出口扩大并非是全要素生产率的体现,而是高度依赖廉价劳动力取得的优势,技术进步对推动增长率的贡献不大,加上资源遭严重耗损,环境生态广受破坏,代价也十分沉重.

国内劳动报酬占国民收入却由2000年逾50%不断下跌,目前约处於41%水平.美国2000年前,平均值为65%,据圣路易斯联储最新资料,今年第3季经济不景,失业高企之时,美国劳动报酬占国民收入比例仍有57.1.可以说,10年来,中国的国民收入”国进民退”,形成老百姓收益相对萎缩的局面.

数据说出了”真相”,中国入世後,贸易额跃升、经济规模扩大、外汇储备和财政收入倍增,但国民的相对收益和福利却不断下降,人均GDP迄今仅为日本的1/10.在经济上”藏富於国”.在政治上,民间公共权力对政府政策制订的约束力,在”巨灵之手”扩张下持续弱化.

加强内需带动成长,意味国民收入分配来一次变革.中国开放30年,加入世贸10年,发展到目前阶段,改变国家公权和控制社会庞大经济资源挤掉民间财富的纰漏,开放公共权力空间,显然成为中国下一个10年深化改革的樽口和成败关键.(A02)