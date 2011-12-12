〔港报社评〕中央稳经济,更要稳社会政治--经济日报12月12日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
中国中央经济工作会议今起连续三日在北京举行,制定明年经济政策.中国中央政治局上周五已为会议定调,明年宏调政策将不松不紧,稳字当头,保经济稳定增长,更要保社会、政治稳定,确保明年秋天召开的中国政府十八大顺利换班.
中国内地近日公布的经济数据差强人意,内需动力减慢.经济下行风险严峻,为中国政府经济工作会议制定经济政策,扫除不明朗因素,要更有力地保增长.更重要的是,中国政府十八大明年秋召开,要有一个稳定的社会、政治环境.中国政府要保社会、政治稳定,就要确保经济平稳较快发展,防范因经济下滑,引发中小企倒闭潮,导致大量民工失业,冲击经济乃至社会和政治稳定.
中国政府要达成目标,那就要将明年宏调政策修正为不紧不松.中国政府保持不紧也不松的稳健货币政策的同时,采取积极财政政策,针对性地促进经济保持平稳较快增长,并且因应明年欧美经济下跌的速度、中国内地出口及消费受冲击程度,灵活性地加减保增长的政策力度.不过,遏楼价措施仍要持续,此因民众对高楼价仍然极不满,中国政府若不能令楼价跌10%,既不能削减民怨,更不能消减楼市泡沫.但楼价要跌,亦不能大跌,楼市重挫20-30%,将严重冲击经济,影响社会稳定,亦是中国政府要避免的.
因此,中国政府经济工作会议的目标是要确保明年经济稳定增长,更要确保社会、政治稳定,手段是采取不松不紧的宏调政策,并保持灵活的态度,以应对外围和中国内地多变环境.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。