《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

* 明报:

--有本港厂商於周日(11日)以4.9亿元人民币向越秀地产(0123.HK)购入广州天河天汇城95%股权,反映虽然内地经济放缓,但港商反而逆市趋低投资房地产市场.

--普拉达(Prada)(1913.HK)发言人表示,仍维持在1月底止年度内开设80家新店目标,虽然在10月底时只净增加46家,但集团已在巴西、迪拜及莫斯科等新市场开设分店,相信可如期达成目标.

* 星岛日报:

--据地政总署资料显示,截至上月底,待批预售楼花同意书的住宅项目合共有14个,涉及的单位数量仅有5,375伙,是去年3月之後的按月新低水平.

--消息透露,汇丰(0005.HK)(HSBA.L)将重整全港分行的区域划分,由10区变为5区,因此分区总监数目相应由10个缩减至5个.

--财经事务及库务局局长陈家强表示,希望能为本港强积金产品,争取投资内地债市机会,以扩大强积金的投资渠道.

* 苹果日报:

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)行长马蔚华在北京表示,今次主权债务危机的影响可能更深远,世界经济可能呈现无就业的复苏.

* 东方日报:

--郑裕彤家族今年将周大福珠宝(1929.HK)上市後,计画明年将内地的法拉利及玛莎拉蒂(简称法拉利)经销业务重组上市.

--京能清洁能源(0579.HK)及涤纶纱生产商中国织材(3778.HK)将於今天起招股,总计最多集资接近22亿港元.而必瘦站(1830.HK)亦紧接於周二(13日)起招股.消息指,其国际配售已获足额认购.

--国电科环(1296.HK)公司副董事长叶伟芳表示,内地拟投资1,200亿至1,300亿元人民币於电厂脱硝市场,料公司有关业务料有爆炸性增长.

* 文汇报:

--据统计,今年下半年欧洲企业在香港发行的人民币债券金额从上半年的24.2亿元人民币,增至69.5亿元人民币,环比增幅达1.87倍.

--财经事务及库务局副局长梁凤仪日前在北京表示,据她了解,看好香港机会的机构数量不少,目前有11家申请,20余家有意赴港成立机构发展.

--王朝酒业(0828.HK)执行董事兼总经理高峰表示,过去5年葡萄酒行业在内地市场以年均35%的幅度扩张,相信未来5年的年均增幅仍可保持30%左右,预计全行业5年後於内地市场的销售额将翻一倍,该公司亦不会低於这一平均水平.

* 大公报:

--上海实业(0363.HK)向周大福企业旗下公司,转让青岛项目股权;同时,又向恒盛地产(0845.HK)出售上海项目,两项协议为上实带来近39亿港元现金.

--创维数码(0751.HK)表示,11月及4月至11月的电视机销售总量同比分别增加10%及22%,受销售量增长及产品结构升级的帮助,集团电视机总销售额於同期按年分别增加20%及21%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/杨淑祯

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