〔港报社评〕八大自资课程赚大钱,应取诸学生用诸学生--明报12月12日

香港副学士的质素非常参差,而八大院校透过开办副学士和修课硕士课程赚大钱,去年盈余10亿港元,平均回报率高达19%,犹如大学一只会生金蛋的鹅.副学士是自资课程的重要组成部分,不少副学士毕业生高不成低不就兼负债累累,大学应多办衔接课程供副学士升读大学,更应取诸学生用诸学生,宽减学费、增加奖学金、加强投资改善教学质素,让副学士成为真正帮到学生的选择,而非大学牟利的工具.

副学士是近年教育政策的败笔,学历高不成低不就,不获雇主承认.副学位持有人的平均月薪更由2000年的1.3万元下降至2008年的1.25万元.这个被谑称为“教育大跃进”的政策害苦了一代学子,不少人更因而债台高筑.

如此失败的教育政策,院校却赚大钱,难怪大学被质疑牟取暴利.香港不少公共事业被指垄断,回报率超高,八大的平均回报率19%比公共事业还要高.八大自资课程虽属自负盈亏,理论上不涉及纳税人额外负担,但8所大学的运作由公帑资助,没有纳税人的支持,八大的自资课程根本无可能发展起来.不少学生愿意支付高昂学费选读副学士,就是怀有一丝希望可以透过副学士晋身学士课程,成为大学生,八大应把盈余回馈学生,例如投入更多的教学资源,聘请更好的老师,积极加强教学质素,让学生学有所成.配套的做法则是提供更多衔接学士的学位,让达到要求符合资格的副学士毕业生可升读学士课程,让副学士变成真正有出路的进修阶梯,让考试失利的学生获得重生机会,这样才是为人师表应有之义.(A02)