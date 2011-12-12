〔港报社评〕泛民要在特首战寻找新角色--星岛日报12月12日

香港特首选举委员会昨日进行投票,由於今次并非所有香港市民都有权参与,公众投入感不大,但对泛民主派来说,选委结果影响能否取得入场券,同时涉及整个参与香港特首赛的策略.

今届,建制派中有唐英年和梁振英宣布参选,泛民参选人作为影子对手的价值自然大减,成为选委投票率偏低的可能解释之一.另外,由於选委涉及不同界别,选民需要选出大批候选人,投票难度远高於一般选举,相信是选民不热衷投票的理由之一.

尽管投票率未见突出,加上今届有可能是选委会最後一次选出香港行政长官,今次选举结果仍然值得重视.中国政府曾承诺香港最快可以在2017年直选香港行政长官,但真正能否落实,详情尚未订出,需要下届香港特首努力完成.如果下次进行普选,选委会会否变成提名委员会,现有选委角色如何,相信是改制重点之一.假若届时提名委员会成为首度参选门槛,提名委员的重要性比选委有增无减.

另一个焦点,是今次选委由800人增加到1,200人.在人数扩大下,泛民若要进场,就要多拿选委提名,假如泛民支持者无法同步增加名额,他们能否取得入场券就成为疑问.有泛民人士直言,泛民与建制意识形态有别,若然只有建制进场,个别议题难免会被忽略.

选委会今届投票情况,反映了未来的香港特首选举,可能仍由建制派主导的政治现实.泛民在这个大气候下,不代表没有角色可以扮演,但如何能够发挥最大的影响力,就要视乎他们如何继续参与这场政治游戏,和尽量利用手头有限的选票资源了.(A06)