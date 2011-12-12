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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘上涨,重新夺回上周五失守的18,818点支撑位

路透香港12月12日电---香港股市周一开高,金融和商品相关类股帮助大盘指数重新夺回上周五失守的18,818点支撑位.

恒生指数.HSI开高1.44%,至18,853.32点.恒生国企指数.HSCE涨1.82%,至10,249.99点.(完)

--编译 于春红;审校 王洋

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