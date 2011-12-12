〔香港股市〕恒生指数开盘上涨,重新夺回上周五失守的18,818点支撑位

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
路透香港12月12日电---香港股市周一开高,金融和商品相关类股帮助大盘指数重新夺回上周五失守的18,818点支撑位.
恒生指数.HSI开高1.44%,至18,853.32点.恒生国企指数.HSCE涨1.82%,至10,249.99点.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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