〔香港股市〕恒生指数开盘上涨,重新夺回上周五失守的18,818点支撑位

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变

该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。