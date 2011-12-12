〔港报财经评论〕大德国主义重新抬头--信报12月12日

大德国主义重新抬头 /习广思

美股似乎有跌不死之谜,但即使经过上周五回升,标普500指数仍然冲不破200天线,10月一次假突破几乎骗倒人.美汇指数回升的原因,一是欧债危机升温,二是QE3落空,在这两项因素未改变前,仍不宜看淡,美汇指数报78.63,企在50天线上.今天的欧债危机,金融危机固然有之,但这也是欧洲的一场政治危机,这点是不容置疑的,其中牵涉许多历史因素.两次世界大战後,欧洲及世界陷入冷战时期,完全耗尽欧洲的经济实力,逐步失去世界中心的地位,昔日殖民地时代在东欧、亚洲、非洲抢土地的霸权不再.同一时间,美国经济在越战结束後直飞,经济及文化霸权急速崛起,更令欧洲政经权力大大削弱.

英国继10年前拒绝使用欧罗後,如今为求自保拒绝支持修改《欧盟条约》,是有骨气,但代价不菲.在欧洲这片领土,英国失业率8.3%,是15年新高,早前出现世纪大罢工,央行再吸QE毒,经济恐再陷衰退,英国选择分裂,在经济贸易上再被孤立的後果会如何?英国其实要多谢欧债危机,世界视线才会转移,否则其千苍百孔的经济,失败透的央行政策,不招惹评级机构的轰炸才怪.究竟上周峰会结果是否好消息?欧洲选择”合”,而放弃”分”.或者说,为日後的分手作出事先准备,是告诉市场欧盟不会解体,欧罗不会崩溃的讯号.然而,消息有几好?股市扬升,意味是在悲观中看到希望.但债市的冷静,却意味大家不要高兴得太早.周四晚,股市急挫的原因,一是德国否定欧洲稳定机制获利银行牌照的消息,二是德拉吉否定欧央行加码买债的消息,都是关於救市水喉.峰会结果是ESM提前於2012年7月推出,加快拨款,但在3月才评估是否把ESM上限提升至5,000亿欧罗.

为何是3月?因为西、意大量债券在3月前到期,欧洲政客个脑没有变过,仍在测试市场底线.另一条水喉,欧盟各国向IMF增拨2,000亿欧罗,但光是意大利,2012年就将有3,190亿欧罗债券到期.这些加起来,到底股市上升,利好消息究竟有几好?投资者宜留意欧猪国债息,憧憬消散後,债息或再上升,就是市场给欧洲压力的时候了.至於欧央行,几乎使尽招数来保银行,以确保银行的资金流动性,再由峰会就欧猪债削发让步,也是保银行之考虑.但市场要求的是,欧央行担保,甚至加码入市买债,市场压力未解,信心能否恢复?(B03)

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金融先知预言世界新秩序 /习广思

亚洲股市担心欧洲重蹈覆辙,没法达成共识,昨天全面下挫.港股跌势最伤,恒指开市承接外围对欧央行的失望,及後跌势加剧,重磅指数股成为抛售目标,收报18,586点,全日下跌521点,成交额546亿港元,沽空成交额比例7.81%.恒指技术走势转差,100天线或19,500点到不了,并失守50天线、20天线及10线.中国内地11月份CPI降至4.2%,调控压通胀政策终於年底前有更明显回落.事实上,央行调低存款准备金率给出的一个讯号,就是开始看见放水空间.正如昨天提及,中国经济工作会议迟迟未开,很大原因就是要等这个通胀数据出台.

法国成为欧债危机最後一只骨牌的迹象,已经是不容否认的事实,银行体系岌岌可危,主权评级濒临被降,失业率正在攀升,经济明年或见衰退.萨尔科齐寻求连任,政治利益的大前提下会做出什麽决定?最早提出法国将成为欧债危机最後一张牌的仁兄,是Kyle Bass,他四年前已经开始沽空希腊国债信用违约掉期.事实上,欧债骨牌是被美国次按危机推倒,但在Bass眼中,法国或是欧债危机最後一张牌,但到法国都被推倒後,最高危的是全球另一个庞大负债国,即是日本.其中有几点,值得大家留意.Bass提到,这个时代是历史上最长的和平时期,也因为债务累积程度前所未有.过去9年,全球债务由80万亿美元增加至210万亿美元,信贷市场平均每年增长12%,但全球GDP平均增长是4%,如果欧猪五国无力偿债,世界根本没有一个真正解决方法.当债务到期自然就要还债,很简单,将会发生的是偿不了债,就要进行减值.

提到投资,Bass认为,投资者不应因为市盈率相对历史数据偏低而买入股票,因为目前股票盈利状况可以是虚假的.我们将看到股市下跌,而群众都不知道在跌市中如何是好.现时公司盈利看起来不错,是因为很多公司都把不良资产隐藏在资产负债表上.在他眼中,今天是欧洲,明天是日本,然後是美国,这会是很漫长的过程.而如果这个进程猜测没错的话,美元在中短期内还会没事,但投资者应该持有更加多的现金.大抵是美国人关系,Bass虽认为,美国疯狂发债印银纸的结局,迟早步上欧洲及日本的另一项国债去杠杆灾难,但他不讳言,眼前欧洲所发生的灾难,很大程度上会给美国一丝希望.他认为,对美国政客而言,未来可能有10年时间解决问题,实际上只得3-5年.但财政部政客、联储局都很清楚,眼下欧洲及日本发生什麽事,当这样的危机威胁到美国时,他们才会改变现时美国的政治路途.(B01)

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欧罗走势飘忽 /苏子

昨天完成了的首日欧盟峰会,虽然27个成员国中只有23个愿意签订政府间的财政协议,但由於英国等几个国家不参与修约早已在市场预料之内,故目前仍有23个欧盟成员同意遵守财政纪律,反而可以使市场一面倒的悲观情绪得到改善,并且欧洲三大股票指数出现由跌转升,道指期货亦得以扭转亚洲市及欧洲市早段的弱势,美国入市前急升近100 点子.至於欧罗兑美元则在低见1.3279 後强力回升,并且再度略破20 天SMA 阻力,最高暂时曾见1.3434 水平.上述走势令人感到有挟即市短仓的味道.本周只要不理会什麽欧盟峰会,只把市场当作上落市来炒,实在非常容易赚钱.事实上,欧罗兑美元仍未成功下破近期的1.3210 低位,至於反弹高位则仍然受制於20 天SMA 阻力,故那些依据技术走势制订上落市买卖策略且注码不大,又愿意付较多止蚀成本的短线炒家,的确不难在本周取得一些蝇头小利.

但对於那些向来注码较大且有心态持货过市,但不愿付太大止蚀成本以食大茶饭的汇市炒家而言,他们可能会选择在欧盟峰会前夕作壁上观,原因是在欧盟峰会前後,市场的传言可说是满天飞,很多时价位会因为一些未经证实的传言而瞬间升跌百点子,若持仓较大的炒家,面对这种飘忽不定的市况,一定要用上较多的止蚀成本,故心理压力之大可想而知,而且有巨大仓位在手亦会影响对峰会结果的客观判断,可能会作出不必要的止蚀行为,故暂时离场亦可算是其中一个可行策略.事实上,倘若是次峰会前夕,欧罗兑美元已出现某方向的急劲单边市,那些在峰会有胆识以上落市继续炒作的短线炒家,相信不少也会表示钱原来是如此难赚,再不会如此口轻说容易赚钱了.原因是,在汇市里一旦出现较为急劲的单边市,不少习惯以上落市策略炒作的短线汇市炒家也以损手收场.