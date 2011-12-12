〔港报财经评论〕对跌市不宜太惊的三原因--经济日报12月10日

对跌市不宜太惊的三原因 /林瑞芬

惟深入剖析,至少有3点正面元素.这恐怕非自以为是,而是对欧元及欧股在靠稳所推测.首个正面元素,已决定欧洲中国银行将负责管理欧元区现有的临时性救助基金--欧洲金融稳定工具和提前1年将於2012年7月启动的欧元区永久性救助机制--欧洲稳定机制.确认2012年中至2013年中两大基金同时并存,加强救火力度,但也指出,明年3月重估两大基金上限5,000亿欧元,是否足以满足相关需求.其二,欧盟成员国已同意考虑向国际货币基金组织提供2,000亿欧元以应付欧债危机,较之前提出的1,500亿欧元为多.第三,欧盟成员国领导人同意缔结新财政协议,选择另立协议,对推动欧元区财政联盟更具灵活性.这份新条约除适用於欧元区所有17个成员国以外,对非欧元区的欧盟国家开放,已证实愿意加入的有6国.这是德国最意愿达成的目标,有此基础下,对修正欧元机制缺失迈进一步.

再回说昨日港股表现差,对欧央行拒无限买债失望之说略为牵强,市场早已意识德国在搞不好财政联盟的大前提下,是不会让欧央行任意买主权债,未曾有希望何来会失望.穆迪把法国巴黎银行、法国农业信贷集团和法国兴业银行的长期债务评级下调1级.在之前已提出对欧元区主要国家及欧洲银行股列入负面观察名单後,对降级不会感到太意外.回看早前7大央行放水,以及欧央行为银行提供流动性,已防患短期银行出现系统危机,争取时间救市.

人民币兑美元周五盘中再次跌停,此为连续第8个交易日跌停.人民币续弱,忧虑外资撤出及做空中国.国家资讯中心预测部张茉楠认为,此次人民币急跌的原因十分复杂,仅仅把汇率跌停归结於外资出逃或是做空中国等原因,也许会陷入”自我恐吓”的误区.中国国际金融有限公司周五亦发布研究报告称,人民币并不存在长期趋势性贬值的基础.从整个国家对外资产负债表来看,中国对外净资产有2万亿美元,但主要集中在中国政府手中.近几年中国贸易顺差减少,实际有效汇率升值,符合人口结构的变化尤其是农村富余劳动力减少的基本面.中国需要较大的贸易顺差以累积对外资产的过程可能接近尾声.因此,从整个国家的对外资产负债表看,人民币不存在长期趋势性贬值的基础.(010)