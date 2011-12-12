〔离岸人民币〕离岸市场的发展将使中国信贷控制更复杂--国际清算银行

* 离岸人民币市场的发展可能令中国信贷调控更复杂

* 点心债融资渠道可能令公司从银行融资体系中撤离

路透香港12月12日电---国际清算银行发布报告称,离岸人民币市场的发展可能冲击国内债券市场并加快企业从银行融资中撤离,令中国货币和信贷政策的调控更为复杂.

为改变美元在国际货币体系中一币独大和自己手中庞大外汇储备不断贬值的困境,中国政府近年开始大力推动人民币国际化进程.但当局者仍严格控制资金的跨境流动,以确保国内金融市场的稳定.

报告认为,中国公司正在香港发行人民币债券,这样的融资渠道可能逐渐削弱国内债券市场并加快公司从银行融资体系中撤离.最终,银行会在离岸和在岸银行间市场建立稳固的联系.

"考虑到未来更多跨境资本流动,离岸债券发行可能加快国内债券市场的自由化进程,而这可能使银行在短短几年内失去他们最优质的企业借贷者."报告称.

点心债市场是离岸人民币市场中最先得到发展且发展极为迅速的一个板块.香港金管局的数据显示,今年首11个月有76间企业和机构在香港发行人民币债券,总额达991亿元人民币,是2010年全年发债额358亿元人民币的2.8倍.

国际清算银行并表示,中国银行将不得不在离岸和在岸银行间市场建立稳固的联系.人民币信贷会在某个阶段通过银行间渠道和跨境直接借贷渠道流入内地,使货币和信贷控制更为复杂.

"从长期来看,中国的公司会向海外的非中国银行借钱,挑战中国政府的货币和信贷政策,以及中资银行的主导地位."报告称.

今年以来,中国政府加快了推进人民币国际化的步伐.国务院副总理李克强早前到访香港,承诺将尽快推出人民币合格境外机构投资者(RQFII),以及在内地推出港股组合的ETF(交易所交易基金).

而通过人民币直接投资(FDI)将人民币输入内地的渠道已经正式化.本地媒体周一援引香港财经事务及库务局局长陈家强称,企业申请人民币FDI回流十分顺利,管理办法简捷便利,相信可以吸引到企业在香港发人民币债券.(完)