〔香港新股〕海通证券推迟规模高至17亿美元的香港IPO,因市况波动--消息

日本股市：日经指数收低，受日美首脑会晤前的日圆走高影响
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透香港12月12日电---三名熟悉情况的消息人士周一对路透表示,以资产计中国第二大券商--海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)决定推迟其集资规模高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO),因环球市况波动.
其中两名消息人士称,海通证券会在明年首季重新考虑香港上市计划,并将取决於届时的市场情况.
海通证券的投资者关系部相关人士拒绝回应.
海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.(完)
--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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路透台北2月9日 - 台湾股市周四震荡上扬，再创逾20个月的收盘高位。分析师表示，农历年后本地资金 、信心都充足，纷纷进场拉抬台股。近期成交升温，类股呈现健康轮动，今日主由中小型电子股接棒上涨，指 数仍有续缓步创下高位的可能。 台湾加权股价指数 收涨0.49%,至9,590.18点；今日成交初值 为1,034.46亿台币，上交 易日修正后为1,107.29亿。台股收盘的前高是2015年6月2日的9,614.26点。 〞惊惊涨，目前上涨的信心和资金都充足。〞台新投顾协理黄文清说。 他并表示，年后本土资金进驻股市，交易热络，未来股市仍有再创高点的可能性，因为量能明显升温。目 前可以观察的重点包括只要台股不爆1,500亿台币以上的大量、又收中长黑K棒，则再向上挑战高点都有机会。 本地时间14:09，亚洲主要股市大多走扬，MSCI亚太明晟指数 涨0.26%。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,536-9,650点。(