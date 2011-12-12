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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 11:29 BJT

〔香港新股〕海通证券推迟规模高至17亿美元的香港IPO,因市况波动--消息

路透香港12月12日电---三名熟悉情况的消息人士周一对路透表示,以资产计中国第二大券商--海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)决定推迟其集资规模高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO),因环球市况波动.

其中两名消息人士称,海通证券会在明年首季重新考虑香港上市计划,并将取决於届时的市场情况.

海通证券的投资者关系部相关人士拒绝回应.

海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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