《独家新闻》新股市场遇冷锋,海通证券推迟17亿美元香港IPO--消息(更新版)

欧股业绩：德国商业银行第四季获利持平，计划维持2017年成本不变
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
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* 海通或明年再考虑香港上市计划--消息人士
* 环球市况波动,推迟规模高至17亿美元香港IPO
记者 Elzio Barreto
路透香港12月12日电---环球股市大幅波动拖累新股行情,三名熟悉情况的消息人士周一对路透表示,海通证券股份有限公司(6837.HK)(600837.SS)决定推迟其集资规模高至17亿美元的香港首次公开发行(IPO),并於明年首季始考虑是否卷土重来.
其中两名消息人士称,以资产计中国第二大券商--海通证券会在明年首季重新考虑香港上市计划,并将取决於届时的市场情况.
海通证券的投资者关系部相关人士拒绝回应.
"海通现时并没有急切的资金需要,所以公司可以等待市况改善始决定是否上市."京华山一分析员李俊斌说.
近期环球股市大幅波动,港股表现亦欠佳,多只新股如周大福珠宝(1929.HK)、宝信汽车(1293.HK)及新华人寿保险H股(1336.HK),均以招股价下限或接近下限定价.
近期集资规模较大但最终叫停的新股为三一重工(600031.SS),该股原计划集资高至260亿港元.
据海通证券招股书,该公司原预期於上周五(12月9日)或前後为其H股定价,并无论如何不会迟於12月13日,倘在12月13日或之前仍未能协定发售价,则其全球发售将不会进行并将告失效.
海通证券原来计划发行12.294亿股H股,招股价区间为9.38-10.58港元,集资115.3-130亿港元. (完)
--编译 梁慧仪; 审校 乔艳红
该行第四季净利为1.83亿欧元(1.955亿美元)，高于分析师们预估的1.54亿欧元。德国商业银行是德国第二大银行，仅次于德意志银行。
东证股价指数跌0.7%至1,513.55点，JPX-日经400指数下挫0.8%至13,571.04点。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
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