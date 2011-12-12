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货币新闻 | 2011年 12月 12日 星期一 15:00 BJT

〔中国黄金〕香港10月流入中国内地的黄金量环比增长51%至85.7吨

路透香港12月12日电---香港政府统计处的数据显示,香港10月流入中国内地的黄金量环比增长51%至85.7吨.

香港1-10月流入中国内地的黄金数量达286.8吨,为上年同期的三倍多.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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