〔香港房地产〕中原地产称特别印花税打击正常换楼需求,吁政府提早检讨

路透香港12月12日电---香港政府为打击短期炒卖楼宇而实施的特别印花税已推出超过一年,成功令炒卖活动大幅收敛.但香港主要物业代理--中原地产称,该措施亦同时削弱了市民正常的换楼意欲;政府应提早检讨该政策,毋须等到原订24个月期限後才作检讨.

该行预测,自政府去年以来多次推出楼市调控措施後,今年整体住宅成交量将较去年下跌33%,至10.9万宗,总成交金额按年下滑13%,至6,000亿港元;到2012年整体住宅成交量将进一步萎缩至8万宗,金额减至5,000亿港元.

"香港要有特别印花税,这点我是同意的,但是否需要这样紧呢?有很多政策一推出的时候可能会过火,例如当年停建居屋就是一个例子."中原地产亚太区行政总裁黄伟雄在记者会上称.

香港政府去年11月开徵额外印花税,向短期转售的物业徵收高至15%的印花税,加上收紧按揭贷款成数,本地银行多次上调按揭利率,以及欧美等主要经济体经济风险上升令资本市场大幅动荡,香港的住宅成交大减,楼价亦见顶回落.

黄伟雄表示,在推出额外印花税前,去年9月以私人名义"摩货"(Confirmor,即在物业未完成交易前转售)方式出售物业的比例约为2.4%,但到上月已大幅降至0.4%,涉及宗数只有八至九宗,反映楼市炒家几乎已绝迹.

但他同时指出,特别印花税不单赶绝炒家,也压抑了正常的换楼需求.

"按揭利率低企,业主将单位出租的收入足够供楼,所以他们不会大幅减价出售物业,因为再买的话就会受到特别印花税的限制,令到买卖双方的动力都不强."黄伟雄称.

该行并预期,明年首季住宅楼价有可能下调5%,假如明年11月特别印花税不撤销,楼价将会再试低位,"我认为政府在(实施特别印花税)18个月适合去检讨措施,毋须等到24个月."

香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)上周表示,近月楼市略为受到外围经济波动所影响,如果政府能在适当时间提早调整额外印花税的措施,相信有利楼市今後稳定和健康发展.[ID:nCH0089897]

不过,运输及房屋局局长郑汝桦指出,政府在引入额外印花税时,已承诺24个月会检讨,不过有需要时也可以早一点做.特首曾荫权上周五亦重申,政府将继续打击楼市短期炒卖,并无启动检讨打击措施的机制,外界不应捕风捉影.(完)

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