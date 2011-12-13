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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 08:00 BJT

〔香港个股〕新奥能源和中石化收购中国燃气已发行所有股份,涉资167亿港元

路透香港12月13日电---新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)周二称,以每股3.5港元收购中国燃气(0384.HK)已发行所有股份.

公告并称,收购要约义务所需的财务资源约为167亿港元,其中新奥能源应承担约91.85亿港元,中石化应承担约75.15亿港元.

花旗(C.N)为是次收购的财务顾问.(完)

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--记者 陈敏; 审校 杨淑祯

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