《香港报摘》--经济日报12月13日

* 要闻版头条:

--穆迪警告或者下季降低欧元国信贷评级,连同市场消化上周欧盟峰会协议,对未有迅速化解欧债危机感到失望,避险意识再度抬头,美元全线转强,欧元、商品及金融股拖累欧美股市显着回落.

* 其他:

--港股疲弱体质难敌外围冷锋,连带新股表现亦受牵连.市传将於周四挂牌的周大福(1929.HK)场外暗盘叫价皆低於15港元招股价,幅度达一成,但未有成交.

--保利香港(0119.HK)宣布,今年首11个月合约销售额约为143亿元人民币,按年增约42%,完成全年目标79.4%.合约销售面积约为188万平方米,按年升约44%.

--瑞银预计,本港楼价於2012年将再跌15%至20%.该行中港地产研究部主管李智颖表示,政府拟加大土地供应,地产商明年为补充土地储备将积极卖楼套现,令一手楼价下行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 乔艳红

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