《香港报摘》--信报12月13日

* 头版头条:

--中国宏观经济放缓、新股发行意外加快、上周政治局强调楼市调控不动摇,以及市场观望中央经济工作会议结果,在多重利淡因素影响下,内地股市表现持续疲弱.分析员认为,未来市场走势可能持续低迷,经过连续调整或会出现技术反弹,但不建议加仓.市场人士期待中央经济工作会议提出放松财政政策.

* 其他:

--中国电力新能源(0735.HK)获内地中央级能源企业长江三峡集团斥资21亿港元认购29.05%股权,後者将一跃成为新单一大股东,而且每股入股作价高达0.65港元,较市价溢价97%.

--华润置地(1109.HK)首11个月累计合约销售额为301亿元人民币,超越全年目标;不过,单是11月份的销售则按月倒退逾15%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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