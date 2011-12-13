《香港报摘》--信报12月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国宏观经济放缓、新股发行意外加快、上周政治局强调楼市调控不动摇,以及市场观望中央经济工作会议结果,在多重利淡因素影响下,内地股市表现持续疲弱.分析员认为,未来市场走势可能持续低迷,经过连续调整或会出现技术反弹,但不建议加仓.市场人士期待中央经济工作会议提出放松财政政策.
* 其他:
--中国电力新能源(0735.HK)获内地中央级能源企业长江三峡集团斥资21亿港元认购29.05%股权,後者将一跃成为新单一大股东,而且每股入股作价高达0.65港元,较市价溢价97%.
--华润置地(1109.HK)首11个月累计合约销售额为301亿元人民币,超越全年目标;不过,单是11月份的销售则按月倒退逾15%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。