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亚洲 | 2011年 12月 13日 星期二 08:30 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

路透香港12月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7825港元HKD=)

  美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够.

  道琼工业指数.DJI收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点;标准普尔500指数.SPX收挫18.72点,或1.49%,至1,236.47点.Nasdaq指数.IXIC回落34.59点,或1.31%,至2,612.26点.[ID:nCN1279542]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  186.640   -3.78      33456            14.525      -1.32
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.290   -5.36     129489             3.515      -3.45
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.940   -1.05     199811            74.619      -0.97
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.550   -5.75     206913            19.482      -2.10
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  120.330   -3.41      64436             9.365      -1.53
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.810   -2.06      82413             7.923      -1.70
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   38.200   -3.34     511416            59.458      -1.07
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.180   -1.35      28404             4.606      -1.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.300   -4.02     468474            15.798      -1.14
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.880   -5.08      83870            17.028      -2.92
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   19.280   -3.31      49239             3.751      -0.23
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.100   -3.05      13049             3.907      -1.34
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.500   -5.91      11643             1.362     -50.65
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.310   -1.70     131721             0.360      -4.12(完)

  --整理 陈敏

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