《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7825港元HKD=) 美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够. 道琼工业指数.DJI收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点;标准普尔500指数.SPX收挫18.72点,或1.49%,至1,236.47点.Nasdaq指数.IXIC回落34.59点,或1.31%,至2,612.26点.[ID:nCN1279542] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.640 -3.78 33456 14.525 -1.32 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.290 -5.36 129489 3.515 -3.45 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.940 -1.05 199811 74.619 -0.97 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.550 -5.75 206913 19.482 -2.10 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.330 -3.41 64436 9.365 -1.53 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.810 -2.06 82413 7.923 -1.70 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 38.200 -3.34 511416 59.458 -1.07 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.180 -1.35 28404 4.606 -1.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.300 -4.02 468474 15.798 -1.14 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.880 -5.08 83870 17.028 -2.92 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.280 -3.31 49239 3.751 -0.23 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.100 -3.05 13049 3.907 -1.34 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.500 -5.91 11643 1.362 -50.65 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.310 -1.70 131721 0.360 -4.12(完) --整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。