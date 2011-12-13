《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月13日

路透香港12月13日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7825港元HKD=) 美国股市周一大幅收跌,因对欧洲的担忧再度成为市场关注焦点,之前主要评级机构警告称,欧洲领导人在应对区内危机方面做得不够. 道琼工业指数.DJI收跌162.87点,或1.34%,至12,021.39点;标准普尔500指数.SPX收挫18.72点,或1.49%,至1,236.47点.Nasdaq指数.IXIC回落34.59点,或1.31%,至2,612.26点.[ID:nCN1279542] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 186.640 -3.78 33456 14.525 -1.32 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.290 -5.36 129489 3.515 -3.45 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.940 -1.05 199811 74.619 -0.97 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.550 -5.75 206913 19.482 -2.10 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 120.330 -3.41 64436 9.365 -1.53 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.810 -2.06 82413 7.923 -1.70 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 38.200 -3.34 511416 59.458 -1.07 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.180 -1.35 28404 4.606 -1.17 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.300 -4.02 468474 15.798 -1.14 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 21.880 -5.08 83870 17.028 -2.92 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 19.280 -3.31 49239 3.751 -0.23 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.100 -3.05 13049 3.907 -1.34 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.500 -5.91 11643 1.362 -50.65 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.310 -1.70 131721 0.360 -4.12(完) --整理 陈敏