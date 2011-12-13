《香港报摘》--其他报纸重要消息12月13日

* 明报:

--资料显示,长和系主席李嘉诚於本月5日至8日连续4日增持(0001.HK)股份,涉资2.84亿港元.(B02)

--嘉华国际(0173.HK)董事(营业及市场策划)陈玉成表示,在人民币贬值加上内地调控未止的情况下,资金将重新流入本港楼市,料明年豪宅楼价将升15%至20%.(B06)

* 星岛日报:

--渣打(2888.HK)(STAN.L)看淡明年中港经济增长,本港经济增长将由今年的5%急降至明年的2.9%,通胀率回落至3.5%;内地经济增长会回落至8.1%,通胀率由现时的5.4%,大幅下落至2%.(B04)

--兰桂坊控股主席盛智文表示, 拟在未来数年把兰桂坊模式於内地复制,然後在港上市,估计集资7至8亿美元. (B02)

--淘宝商城总裁张勇预期,未来3至5年,内地网上销售占整体零售比率,可由目前不足5%增至8%.(B05)

* 苹果日报:

--基金界引述消息透露,利丰(0493.HK)正研究开办新业务,为供应商提供财务融资.(B06)

* 东方日报:

--欧美债务问题完全未有解决迹象,金管局前总裁、现任中国金融学会执行副会长任志刚表示,当务之急必须稳定市场,截停市场失去信心而难以刺激经济的恶性循环,惟因政治结构问题.他相信只有欧洲央行才有能力解决当前金融危机.(B04)

--中国太平(0966.HK)旗下太平人寿保险今年首11个月保费收入约289亿元人民币,较上个财政年度同期的约306.11亿元人民币,减少约17亿元人民币或5.58%.(B04)

* 文汇报:

--中国建材(3323.HK)母公司中国建材集团董事长宋志平透露,受益於水泥价格上涨,截止11月底,销售收入达到约1,731亿元人民币,利润127亿元人民币,同比去年增长109%.(B05)

--中国平安(2318.HK)(601318.SS)宣布,按照"保险合同相关会计处理规定",旗下平安人寿保险、平安财产保险、平安健康保险及平安养老保险於今年首11个月的原保险合同保费收入,分别为1,100.32亿、746.76亿、1.12亿及47.28亿元人民币,较去年同期的1,445.58亿元人民币,升31.12%.(B04)

--东风汽车股份(0489.HK)母公司东风汽车公司日前公布,未来五年东风将投入300亿元人民币以上的资金发展自主事业,预计到2016年,东风自主品牌汽车销量将达300万辆.(B06)

* 大公报:

--美银美林预计中央明年仍会继续"宽财政,紧货币"的政策.该行大中华区经济分析师陆挺表示,人民银行明年将不会减息,并且今年底有可能进行非对称加息,即存款息率加25点子,贷款息率加15点子.(B01)

--从事电影娱乐的橙天嘉禾(1132.HK)执行董事兼首席执行官毛义民表示,明年计画进一步在内地增设25至30间电影院,投资额预算约5至7亿元人民币. (B01)

--必瘦站(1830.HK)今起至16日中午招股,拟於23日挂牌.该公司计划发售2.5亿股,10%公开发售,集资额介乎3.38亿元至4.5亿港元.招股价介乎1.35元至1.8元.中国光大融资为独家保荐人.(B01)

--中国重汽(3808.HK)宣布,潘庆基於个人工作安排原因,辞任公司执行董事及副总裁职务,2011年12月31日起生效.同时公司委任高定贵为执行董事及副总裁职务,由2012年2月1日起生效.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 陈敏/乔艳红

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