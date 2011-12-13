〔港报社评〕泛民入闸,特首战假戏真做--经济日报12月13日

周日完成的选举委员会选举,泛民主派意外取得多达206席,凸显选民要送泛民人士入闸特首选战.当然要胜选当特首不可能,但选民要藉此将特首选举假戏真做,迫令特首候选人的政纲与选举承诺,更贴近民意.

值得额外注意的是,泛民大胜的界别都是以个人身份投票的大界别如教育界与社福界等,登记选民皆以万计,与仅得百多、数百名选民的小界别不同,代表性高得多,更能反映香港普遍民意.他们明知泛民人士即使晋身特首跑圈,亦只能陪跑,但仍投票支持泛民选委参选人,主因应有二.其一,履行公民责任,纵使选委会以至今届特首选举仍是小圈子,但支持泛民的选民仍以本身的取向投票,显示争取民主的诉求.其二,更重要的是让特首选举多元化,促使下任特首更重视、更听取民意.因为若只有建制派人士入闸竞争特首之位,纵使仍有竞争、仍会通过辩论与政纲较量.

选民送泛民人士入闸,形势便大不同,不论最终建制派有多少名参选者,他们都不能漠视泛民参选人的政纲与质问,要在公众面前回应敏感议题,此不但是在政治、经济、社会民生等议题上与泛民参选人角力,更是与公众的互动.

惟要得此效果,还须泛民候选人不论是何俊仁抑或是冯检基,珍惜选民送其入闸的用心,切莫以陪跑心态,但求炮轰建制派参选人,而必须认真制定竞选政纲、做好功课,迫建制派参选人出真功夫.部分选委会选民已做好本份,接下来便要看选委会成员与各参选人的认真与努力,和普罗市民能否善用民意,将特首选战假戏尽量真做,争取香港更好前景. (A03)