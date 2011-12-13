〔港报社评〕降级警号连发欧债危情暗伏--信报12月13日

继上周标普向欧罗国家发出主权降级警号後,穆迪昨天也出招,表示明年首季全面评估欧盟各国的信用评级,并认为上周欧盟峰会达成的协议未有效提出解决债务危机的新措施,无论从欧罗区到整体欧盟的主权都有降级压力,令短暂平静的欧债危机再暗伏波涛.可以看到,上周欧盟峰会达成的协议,虽对欧罗体系实行“财政联盟”营造了起步基础,但如何化解欧罗区负债国沉重债务包袱,并无令市场安心的有效措施.若短期主权融资成本继续推高,欧罗区信用评级集体下降,有可能令欧债危机风险的火炬复燃.

由於英国反对德法提出修改欧盟“里斯本条约”,只得26国接受的财政监督机制,无论以条约或其他协议形式施行,都只能独立於欧盟现行框架之外.按照时间表,该项新条约将於明年3月签署,在协议成为法律之前,各成员在国内通过的过程会否节外生枝,无疑带有不确定性.在强制遵守财政纪律上,要求各国以宪法修正案或类似法律条文承诺维持预算平衡.若经调整後的结构性赤字突破GDP的0.5%,就需要自动予以矫正.但从现实环境看,即使缔约成员国愿意让出部分主权,接受财政监督,但照欧罗区陷入债务深潭国家目前的财务状况衡量,实行也显得有心无力.

据欧洲银行管理局上周四公布的压力测试结果显示,欧洲银行业需补充逾1,100亿欧罗资本金.可以看到,欧罗区政府及银行融资能否顺利推行,成为欧债危机演变的关键.意大利五年期国债孳息上月底一度升至7.85厘高峰,昨天仍在6.6厘水平徘徊,该国债务违约掉期(CDS)利差逾500个基点.若融资成本无法回落,则欧盟财政统一的“远景”将难以扑灭市场短期遽增的风险忧虑.标普上周把欧罗区内15国信用评级列入负面观察名单,昨天穆迪在声明中清楚表明,由於“短期稳定信用市场措施的缺失,意味着欧罗区以及更大范围的欧盟仍易受进一步冲击,而且欧罗区凝聚力将受到持续威胁”,下调之势可谓呼之欲出,进一步敲响欧盟主权信用遭集体降级的警钟,令欧债危机树欲静而风不止. (A02)