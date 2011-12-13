〔港报社评〕选委应玉成三人竞逐,使特首选举有真正意义--明报12月13日

选举委员会界别分组选举结束,1,200 名选委底定,从初步选举结果看来,建制阵营两名参选人唐英年和梁振英反差甚大,梁振英阵营的选举成绩不理想,这个结果,对於整个特首选举会否投下什麽变数,尚待观察.这次特首选举,是回归以来最具实际竞争意义的选举,无论如何,相信市民大都期望参选者继续竞选下去,而最後出现唐英年、梁振英和民主派候选人同台竞逐的局面,让他们比理念、比政纲、比组织班底,透过君子之争,争取市民和选委支持,藉此打造和积累健康的政治文化、选举文化.

唐英年和梁振英都是建制阵营中人,以选委会的组成及中央对选委会的控制,一般相信唐梁会是当选特首大热门,民主派虽然得到超过150 个选委名额,但是不可能有胜算,参选只是陪跑.所以,选委会选举结果,对唐英年抑或梁振英较有利,备受关注.现在选举结果,於唐营梁营所出现反差,主要有两个方面.

这次特首选举,经过梁振英和民主派的不断努力,已经导致一些变化.例如梁振英锲而不舍顶着压力打逆境波,已经令民望大幅领先,有机会参与竞逐.民主派原本无把握取得足够提名票,几经努力亦有约200 人当选选委,可以参赛.唐英年亦开始努力,阻截了民望持续下滑.所以,从特首选举所见,努力不一定就能成功,但迄今为止,努力确有助闯过难关,努力会有回报.我们期望参选人继续努力,透过这场选举,让德才兼备之士脱颖而出,带领香港. (A04)