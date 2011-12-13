〔港报社评〕救沿岸渔场减外交纠纷--星岛日报12月13日

中国渔船船长在韩国水域刺死南韩执法人员,触发外交风波,同时凸显中国粗放型经济发展导致沿岸渔获剧跌,渔民铤而走险越境捕鱼的困境.中国鱼船越境捕鱼,与南韩海洋警察冲突,今次并非单一事件.黄海沿岸渔民,每次组成40艘的船队,集体行动到南韩海域捕鱼,万一当中有连人带船被擒罚款,其他人合资赎回.今年至上月底,南韩已经拘获约440艘中国渔船,比去年多了40%,过去几年对渔民的罚款累积逾亿元人民币.对渔民来说,被捕一次,不但渔获尽失,罚款更相当於一年收入,部分渔民拚命反抗图摆脱拘捕.10月的一次行动中,南韩海警出动催泪气体和橡胶子弹,制服持棍铲抵抗的渔民.

中国渔船远洋作业,触发外交争端,并非首次.去年在钓鱼台海域,发生过遭日本执法时撞船事件,由於海域主权谁属的争议,触发外交风波.今次单就事件本身来看,由於事发海域主权没有争议,可以根据南韩国法处理,外交风波不致闹大,但这不能够根本上去解决越境捕鱼的问题.

近岸海产量剧跌,一个主要原因,是沿岸粗放型发展,造成难以弥补的生态灾难.这一带近来积极发展石油业和化工业,平日不断流出的化工污水,是持续造成不利海洋生物在这一带生存的元凶.大陆沿岸污染,渔民作业愈走愈远,无论黄海、东海、南海,都发生过渔船被外国政府拘押事件,不只关系到渔民生计,而且国家要付出外交代价.若不正本清源,风险恐怕愈来愈大. (A06)