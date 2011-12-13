〔港报社评〕电子病历应落实,配套工作需做好--文汇报12月13日

为进一步强化公私营医疗合作,实现“病历跟病人走”,港府建议推行电子健康纪录互通系统,在病人同意下,其个人资料、病历及化验结果会上传电子平台,供获授权的医疗服务提供者查阅.落实电子病历不仅可以打破过去公营和私营医院在病历互通上的阻隔,而且为医生诊治时提供更全面的参考资料,提升治疗的效率及质素,理应及早推行.尽管一些私人医生以病人私隐及不想处方被其他医生知悉为由,对建议持保留态度,但业界应以病人利益为依归,积极配合,令电子病历能够裨益更多病人.同时,港府应加强对病人私隐资料的保障,将不法使用病历等行为列作刑事罪行,做好各项配套工作.

现时公立医院之间已经建立了电子病历的互通安排,计划也容许私家医院及医生加入,但一直以来有关安排只属单向性,私营医院可查阅病人在公立医院的病历,相反公立医院的医生却不能查阅私营医院的资料.社会有意见担心电子病历互通会泄露病人私隐,毕竟不少病人未必希望其他人知道其病情.不过,港府现时的建议已明确只有医生才能查阅有关资料,并要得到病人的首肯,假如在未获授权下取用有关资料更会被刑事检控.

一些私人医生反对电子病历,是担心在病历资料互通後,其处方的药物及剂量会被其他医生知悉,这些医生的担忧虽然可以理解,但却不应成为阻碍电子病历互通的理由,不论是什麽原因,病人的利益才是最重要的考量,医生不应因为自己的利益而拒绝病历互通,影响治疗成效. (A05)