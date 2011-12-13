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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 09:37 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌1.34%,投资者减持风险资产

路透香港12月13日电---香港股市周二低开,可能录得连续第四个交易日下跌,受一些高风险个股拖累,因投资者在全球市场动荡脆弱之际减持风险资产.

指标恒生指数.HSI开盘挫跌1.34%,报18,327.45点.恒生国企指数.HSCE低开1.4%,报9,918.56点.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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