〔香港个股〕新奥能源联手中石化,167亿港元收购中国燃气(更新版2)

(新增更多细节和复牌後股价表现)

* 新奥与中石化携手,167亿港元购中国燃气

* 中国燃气复牌股价暴涨逾两成

* 维持中国燃气上市地位

* 中石化积极扩充燃气资产

路透香港12月13日电---中国城市燃气供应商--新奥能源(2688.HK)和中石化(0386.HK)宣布以167亿港元收购中国燃气(0384.HK)已发行所有股份,以拓展其各自在中国的天然气分销市场,刺激中国燃气复牌後股价暴涨逾两成.

公告称,新奥能源承担收购费用的55%,中石化(600028.SS)承担45%.要约价格为每股3.5港元,较中国燃气停牌前收盘价2.8港元有25%溢价.

"这对中国燃气来说绝对是一项有利的交易,有中石化作为股东,将可加强其企业管治,提升投资者对公司的信心."凯基证券首席营运官邝民彬表示.

他称,这宗并购亦可同时增强中国燃气与新奥能源的协同效应.

中国燃气周二复牌,股价最多曾弹升近24%,早盘收高21.43%,报3.4港元.同日复牌的新奥能源则下挫5.35%,报25.65港元;中石化H股跌1.12%.

新奥能源将通过过桥贷款及自有资源的现金支付收购要约总对价;中石化则将通过信用证和/或其自有资源的现金和/或融资资源支付.

**不拟私有化中国燃气**

新奥能源和中石化有意在完成收购要约之後继续中国燃气的现有主要业务,不打算就中国燃气的运营作出任何重大改变.

中石化目前持有中国燃气2.1亿股或相当於4.79%的已发行股本,而新奥能源没有持有中国燃气股份.

与对手中石油(0857.HK)(601857.SS)和中海油(0883.HK)一样,中石化也不断积极物色新的油气资源,以应付内地急速增长的需求.

中石化母公司中石化集团周一就宣布同意将其在Australia Pacific LNG合资企业中的持股比例提高至25%,并购买更多该项目生产的液化天然气(LNG).[ID:nCN1278000]

至於中国燃气於今年初则发生了管理层变动事件,公司在股东大会上罢免代表国务院国台办旗下海峡金融的李小云和徐鹰的董事职务.而原董事总经理刘明辉则因涉嫌职务侵占罪而被深圳公安局逮捕.[ID:nCH0105838]

中国燃气的其他主要股东包括韩国SK Holdings003600.KS、印度国有天然气企业GAIL (India) Ltd(GAIL.BO)和阿曼国有石油公司(SAOC)等.

公告并称,要约人拟联同中国燃气维持後者股份的上市地位,并将确保最少25%已发行股份由公众持有.

花旗(C.N)为是次收购的财务顾问.(完)

浏览新奥能源其他新闻,请点选[2688.HK-CMN]

浏览中国石化其他新闻,请点选[0386.HK-CMN]

浏览中国燃气其他新闻,请点选[0384.HK-CMN]

浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)