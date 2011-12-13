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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 09:13 BJT

〔香港个股〕绿森集团股份暂停交易--港交所

路透香港12月13日电---香港联交所周二称,绿森集团(0094.HK)股份暂停交易.

暂未知悉停牌原因.

停牌前,绿森集团股份收报1港元,过去一个月累计上涨54.7%.(完)

浏览绿森集团其他新闻,请点选[0094.HK-CMN]

--记者 陈敏; 审校 丁淑琴

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