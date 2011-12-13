〔港报财经评论〕宁选难不选易宁迎难勿做错--信报12月13日

宁选难不选易宁迎难勿做错 /习广思

大市低迷兼反覆,但留在市场内逐浪的投资者,可以察觉近日市况以指数股为主,指数股当中又以内银短线走势较好,其在中国调低存款准备金率後开始见资金追买,电讯股则仍然充当防守角色,风电股因气候峰会後获注目.市场欠缺焦点情况下,本周新股上市更容易成为焦点,但是海通搁置上市一事,清楚向市场发出讯息,大户对新股兴趣并不高呢.再看近日上市的几只细细粒新股,几乎被市场遗忘,但几只半新股昨天表现两极化,金宝宝(1239.HK)升9.23%,中国汽车零部件(1269.HK)升11%,反之上周五刚上市的中国服饰(1146.HK)跌5.37%,休闲食品(1262.HK)跌3.64%.两极化表现,大抵只说明前者货源收集完成,後者还要再等一会,等货源归边.

经济合作暨发展组织警告,OECD国在2011年的借贷达10.4万亿美元,2012年会上升至10.5万亿美元,相对2007年上升1万亿美元,相对2005年上升近倍.意味已发展国家面对债务滚续的风险,即无法以新债代替到期旧债的风险,因为代表融资成本的债息高企,而且难以预测.加深这个风险的原因是,过去几年OECD发债集中在短期债项,短债发行占比重44%,甚至高於2007年海啸前高峰.短债比重愈来愈高,也意味政府重新发债来还旧债的需求更频密,说白点,以债养债更为严重.

国际清算行指意大利政府有能力承受高债息,事实上,意国政府债务平均存续期逾7年,是令其仍有些许承受能力的空间.但逃不了的是政府以债养债的困局.瑞银估计,意大利明年第一季度需要偿还约530亿欧罗债务.看清楚一点,530亿欧罗只限固定利息债券,再加上浮动利息债券和短期政府债券,明年2月至4月,到期要偿还的债务是1,410亿欧罗才对.彭博统计,2012年欧罗区政府到期要偿还的债务超过1.1万亿欧罗.政府扑水难,银行也一样.眼下政府与银行可谓已经累斗累,法国银行被欧猪拖垮,银行再而拖累政府,德国财政亦开始因救助银行而变坏.BIS报告强调,欧洲银行急於抛售欧猪债资产,加上用高息吸引存款,意图改善资产负债表.不过,上周压力测试结果是,欧洲银行资金缺口1,060亿欧罗.BIS则指出,截至2014年,欧洲银行到期的债务近2万亿美元,银行除了要想办法提高核心资本外,另一做法是卖掉非核心资产,一方面去杠杆,另一方面撤投资.(B02)

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欧罗下跌机会浓 /苏子

欧罗兑美元自上月1日失守20天SMA支持後,於过去个多月时间里曾多次反弹至20天SMA,并且在即市走势里更曾一度升破20天SMA阻力,可惜到最後收市时始终乏力保持在20天SMA以上,故技术走势反映稍後汇价将有较高机会向下作出重大突破.至於後市欧罗兑美元是否真的可以成功向下作出重大突破,最重要是看昨晚汇价能否跌破20天保历加通道的1.325底部支持收市.欧罗兑美元曾低见1.3251水平,此低位一度略破上月30日的1.3256低位,可惜未能顺利跌破20天保历加通道的底部支持.如昨晚欧罗兑美元未见成功跌破上述保历加通道的底部支持收市,则意味着汇价仍未能摆脱近期的上落市走势模式,短期内未必能顺利向下作出重大突破,反而小心汇价可能在成功守稳上述的保历加通道底部支持後,将再度挑战20天SMA阻力,估计汇价若再度挑战20天SMA阻力,届时将有甚高机会顺利破关而上,并上试50天SMA的1.3605重要阻力.

相反,若昨晚欧罗兑美元可以成功跌破上述的保历加通道底部支持收市,相信近期所造的1.321低位亦顺利失守,理论上随後汇价将会进一步下试10月4日的1.3144低位及1.3心理关口.欧罗兑美元近期在欧债危机仍处於没完没了的阶段,表现却相对偏强,始终未能下试至10月4日的低位.因此,小心欧罗兑美元稍後即使跌破近期的1.321低位,亦未必有力下试至10月4日的低位,反而可能在出现假突破的走势陷阱後,才出现较为急劲的单边升市,杀众多看淡者一个措手不及.若稍後看见欧罗兑美元跌破近期的1.321低位後却未能低收,并且出现不跌反升的相反走势,届时反而可以视为一个入市买入欧罗兑美元博汇价以单边市形式向上作出重大突破的大好机会.联储局将於今晚议息,市场预料是次议息结果对汇市影响将十分有限,但宜留意会後声明内容会否意外地暗示联储局可能启动QE3.

倘若联储局稍後真的启动QE3,那便要小心美元会首当其冲遭到猛烈抛售,并於今年结束前出现终极一跌的情况.在美元掉头急挫下,欧罗兑美元自然可以避免向下考验1.3心理关口,欧罗兑美元反而可能借助美元突然转弱而顺便大挟淡仓,从而可以向上突破多个重要阻力关口,并挑战更为关键的100天SMA阻力.倘若连欧罗兑美元亦跌不下去,并且大幅回升,那仍然有高息支持的澳元兑美元,相信会较欧罗兑美元更佳.昨天欧洲市澳元兑美元曾低见1.0087水平,此低位仍然守稳在20天SMA支持以上,如昨晚未见进一步下试20天SMA支持,并可以出现高收情况,预料汇价将有望突破上周四的1.0378高位,并上试1.05心理关口.(B10)