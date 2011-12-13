〔港报财经评论〕A股奄奄一息,港股宜守18,000--经济日报12月13日

A股奄奄一息, 港股宜守18,000 /林瑞芬

股市来讲,大多讲金不讲心,近月纵有不少政策出台,利好政策预期,也未能提振投资者之信心,还有一个主要关键,认为是最重要的是”年关”.年尾会计结数埋单,谁敢乱调动公司钱去乱炒.技术上,估计中国内地股市跌势限於乾跌状,除非欧债危机及经济问题深化到连国策都难顶,看上证综指再探2008年低位1,664点预期机会仍不大,最多阴乾式跌试考验中期上升轨支持约2,000点,小投资者只能耐性等候.

意大利昨拍卖70亿欧元365日国债,债券平均中标利率为5.952%,较11月10日中标利率6.087%为低,融资成本略降,反映市场对意大利早前撤换总理後愿开步控制财赤.欧元及欧股略回软,市场人士对欧债问题始终悲观.市场人士,尤其持有主权债券的债主,最乐见欧洲央行肯承担买债,这才是他们可接受的解决危机方案.上周欧盟峰会达成财政联盟及加强救市基金协议後,市场又以为有关协议可促使欧央行在欧债危机中发挥更大作用,但德国央行已否定,指购买主权债券违反欧盟条约.看来,德国为首的欧盟正努力的始终与市场所愿差一段距离,评级机构穆迪才可步步进迫,表示明年首季会重估欧元区主权评级,由於欧盟或受进一步冲击,在缺乏决定性措施推出的情况下,欧元区主权评级面临压力.明年首季,认真是”死亡季度”,欧债滚借步入高峰期,评级机构纷在早前警示,把欧债及欧洲银行列入负面观察名单,且看欧盟领导者还有甚麽法宝拆招.

讲到财政联盟,27个欧盟国有26个同意财政联盟,正如之前指在生死关头,求生的慾望多於求死,少了英国也不算不完美.虽知英国曾吃苦果,确存在一朝被蛇咬,苦痛难忘的心态.1990年,英国决定加入西欧国家创立的新货币体系——欧洲汇率体系,这是欧元的前身.1992年就被索罗斯狙击英镑,在英国政府维持高利率的经济政策受到愈来愈大的压力,它曾请求德国联邦银行减息,但德国联邦银行却担心降息会导致国内的通胀并有可能引发经济崩溃,拒绝了英国政府的请求.英国本身就不是欧元区,故财政联盟缺其一似乎也不大阻碍联盟运作.(003)

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政治局会议, 定调无惊喜 /余少文

大市先升後跌,走势令人失望,或是股民等待中国经济工作会议结果,只是政治局上周会议已对明年经济作出定调,似乎明年宏观政策会采渐进式,短期对大市难有惊喜.国企指数昨日高开183点後,一度升247点至10,314点,可惜午後下滑,最後跌7点,收报10,059点,成交额降至91亿港元,约35%主板H股可以逆市上升.而红筹指数同样先升後跌,收市跌2点,收报3,694点,成交额不足27亿港元.不过,国指期指又在现货收市後扩大跌幅,低水34点,似乎国指10,000点日内未必守得住.加上国企沽空昨日虽降至13亿港元,但占国指成交比重逾14%,中国人寿(2628.HK)、建设银行(0939.HK)和中国财险(2328.HK)的沽压最大.今日如续受压,国指或要下试50天线,然後是9,500点支持位.

中资股午後走势逆转,相信是受A股昨日下跌及在午後扩大跌幅所拖累,上证综合指数跌穿2,300点,沪深300指数亦失守2,500点.但A股成交额只有700亿元人民币,继续”地量”,或是上周公布的11月经济数据只能符合预期,即使通胀跌幅较预期为大,进出口贸易增长放缓速度也较预期为慢,但股民似乎对召开中的中国经济工作会议没有期望所致.因为中国经济工作会议前召开的中共中国政治局会议,率先研究来年的经济工作,故一直被视为中国经济工作会议前的定调会,也是中国经济工作会议讨论的框架.可惜政治局会议维持去年为今年定调的”实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,又提及”保持宏观经济政策的连续性和稳定性,增强调控的针对性、灵活性、前瞻性,继续处理好保持经济平稳较快发展、调整结构和管理通胀预期三者关系”.

市场早前憧憬中国会”保增长”,但政治局只增加保持宏观经济政策的连续性和稳定性,属於”稳增长”.由於保增长是要全力放松流动性来刺激经济回升,但稳增长是中国满意目前的经济状况,明年宏观政策便可能采取渐进式,即使有较大的宽松政策也会在下半年才推出,对目前处於弱势的A股而言,并无助力.当然,中国经济工作会议的会议结果会更深入和详细,去年会议便清晰提出今年的六项任务,只是经过政治局会议後,对中国经济工作会议已没有太大期望,相信难有惊喜.尽管政治局提出着力扩大内需,完善促进消费的政策,努力提高居民消费能力和增加收入,但这政策在近数年一直放在中国经济工作内,对刺激经济的效果如何,有目共睹,也令内需股不时成为大户炒作对象.不过,不少内需股经过大市下跌後,股价吸引力确实提高,尤其部分今年表现好过大市,如蒙牛乳业(2319.HK)、恒安国际(1044.HK)等,若然大市回升,这些股份或可成为内需股的龙头,不妨留意.(010)