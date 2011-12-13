〔香港个股〕中电今年度除税後减值2.45亿澳元,受澳洲洁净能源法案影响

路透香港12月13日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二表示,澳洲政府上月通过的洁净能源法案,令其2011年12月31日止年度确认税後减值2.45亿澳元,相当於19.15亿港元.

中电在联交所发布公告指出,由於澳洲政府於11月8日通过该法案,集团为其澳洲全资附属TRUenerg属下的雅洛恩褐煤发电业务作出减值.

澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已於上月先後由众议院和参议院通过,并将於2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.

中电上月已就此发布获利预警.[ID:nCH0086179]

中午收盘时,中电小跌0.3%至65.90港元,过去一个月来跌4.20%;大盘恒生指数.HSI跌0.87%.(完)

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