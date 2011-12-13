〔香港个股〕中电今年度除税後减值2.45亿澳元,受澳洲洁净能源法案影响

澳门产业：今年博彩业收入料中至高单位数增长，高端业务趋稳--惠誉
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透香港12月13日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二表示,澳洲政府上月通过的洁净能源法案,令其2011年12月31日止年度确认税後减值2.45亿澳元,相当於19.15亿港元.
中电在联交所发布公告指出,由於澳洲政府於11月8日通过该法案,集团为其澳洲全资附属TRUenerg属下的雅洛恩褐煤发电业务作出减值.
澳洲政府提议的一篮子洁净能源法案已於上月先後由众议院和参议院通过,并将於2012年7月1日生效,重点包括订立减排目标、实施自生效日起为期三年起点为每吨23澳元的固定碳价、实施排放交易计划、成立能源保障基金等等.
中电上月已就此发布获利预警.[ID:nCH0086179]
中午收盘时,中电小跌0.3%至65.90港元,过去一个月来跌4.20%;大盘恒生指数.HSI跌0.87%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
惠誉此前预期今年起澳门博彩业收入将有中个位数增长，现在进一步确定今年的增幅为中至高单位数，因预期贵宾厅/高端中场业务趋稳，同时基于对中国GDP增长为6.4%的预测，以及美高梅中国旗下美高梅金光将于下半年开幕。
路透台北2月10日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿 元；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7
路透香港2月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾MLD台铝生活商场(Metropolitan Living Development，简称MLD台铝)已筹得11.6亿台币(3,700万美元)五年期的贷款。本案为该公司首笔贷款。