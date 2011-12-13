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货币新闻 | 2011年 12月 13日 星期二 16:29 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘跌0.7%,连续第四日下挫

路透香港12月13日电---香港股市周二连续第四日下挫,受大陆股市低迷的拖累.其中金融股和石油类股跌幅居前,成交量跌至近两周低点.

恒生指数.HSI收跌0.69%,报18,447.17,恒生国企指数.HSCE收低1.02%,报9,957.15点.

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