〔电信产业〕远传希望中移动入股交易能在明年1月台湾总统大选後完成

修正-美国金融：众议院金融服务委员会主席制定计划，拟放松对华尔街的管制
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
路透香港12月13日电---台湾远传电信(4904.TW)董事长徐旭东周二表示,希望中国移动(0941.HK)入股该公司的交易,能在明年1月台湾总统大选後完成.
徐旭东是在香港一场记者会上作上述表示的.该交易因为台湾尚未开放陆资投资第一类电信事业而延宕长达两年之久.
在全球拥有最多用户的电讯营运商--中国移动於2009年4月公布计划入股远传电信扩大後股本的12%,当时提出的每股代价为40台币;双方并同时签订了战略合作协议,在移动通信业务的多个领开展长期合作.
不过,入股一事一直只闻楼梯响.中移动董事长王建宙去年3月出席两会时透露,已在台湾设立全资子公司,将通过其入股远传电信.但由於台湾目前对大陆开放投资的清单中尚未包括电信营运,中移动要入股远传的话,在法规上仍有障碍.
远传电信周二收盘逆势上涨0.34%至59台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.76%. (完)
--采访 梁慧仪; 撰写 李珊珊; 审校 张喜良
路透华盛顿2月9日 - 美国众议院金融服务委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)已制定计划，拟取消2008年金融危机之后一些对华尔街的监管规定及消费者保护措施，这一步将基本界定特朗普时代的放松金融监管辩论。
* 短率续扬，国际债仍交割且分配不均 * 龙头银行开门机率低，后续仍有国际债交割 * 2月资金情势不宜乐观，调度需及早因应 记者 董永年 路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周五区间高位略向上。资金调度人员称，受近日国 库借款与国际债券密集交割影响，银行分配不均情形暂难改变。且因龙头银行短期内开门机 率不高、月底前料仍有大额国际债交割，短率料易上难下。 他们表示，今日仍有约457亿台币的国际债交割，本地银行资金分配不均现象明显。外 商银行虽较为宽裕，但拆款利率也因应情势略为调高。虽然国际债交割高峰期于今日暂告段 落，但月底前预料还有苹果等债券要交割，这个月底恐怕不会太轻松。 〞原本大家习惯年后资金应该宽松的，但没有。〞一位大型公股银行交易员说。 资金调度人士称，受市场预期美国可能在6月升息，以及金管会预计在6月底前实施保险 业投资国际债不可赎回年限改为至少满五年(nc5)新规范双重影响下，今年以来国际债券发 行如潮水般涌出，发行与投资者都有高度需求。根据柜买中心已掌握的发行统计显示，2月
(更正：因译文有误，内文第五段应为“本周”，非“每周”) * 美元兑日圆涨至九个交易日高位 * 特朗普承诺宣布税改计划后，市场焦点回到美国刺激措施上面 * 静候美日首脑峰会，关注汇率问题讨论 * 澳元因中国贸易数据获得提振，新西兰元持稳 路透东京2月10日 - 美元兑日圆周五涨至一周半高点。美国总统特朗普称，将在未来几 周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划。 美元兑欧元和日圆本月受到打击，因特朗普入主白宫之后侧重于保护主义的贸易政策， 而且似乎支持弱势美元。 特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具 体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。 美元指数 持稳在100.610，此前触及三个交易日高位100.710。 美指本周有望录得0.8%的涨幅，但距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。 “近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性， 另