〔电信产业〕远传冀中移动入股交易能在明年1月台湾总统大选後完成(更新版)

(新增细节和背景)

* 冀台湾总统大选後能落实中移动入股交易

* 与中移动合作关系良好

* 两岸关系迈向正面大趋所势

路透香港12月13日电---台湾远传电信(4904.TW)董事长徐旭东周二表示,希望中国移动(0941.HK)入股该公司的交易,能在明年1月台湾总统大选後完成.

徐旭东是在香港一场记者会上作上述表示的.该交易因为台湾尚未开放陆资投资第一类电信事业而延宕长达两年之久.

"台湾对陆资投资第一类电信事业仍未开放,但应该待大选後可以开通,"徐旭东称,"我们与中移动一直保持良好的关系."

在全球拥有最多用户的电讯营运商--中国移动於2009年4月公布计划入股远传电信扩大後股本的12%,当时提出的每股代价为40台币;双方并同时签订了战略合作协议,在移动通信业务的多个领开展长期合作.

徐旭东表示,远传将不少台湾开发的网上游戏带入了中移动的系统,而远传的用户到了中国部份地区会自动驳到中移动的网络.

不过,中移动入股一事一直只闻楼梯响.中移动董事长王建宙去年3月出席两会时透露,已在台湾设立全资子公司,将通过其入股远传电信.但由於台湾目前对大陆开放投资的清单中尚未包括电信营运,中移动要入股远传的话,在法规上仍有障碍.

"趋势是谁当选都会对两岸关系有正面的作用,有的可能会更正面,但不会负面(影响)."徐旭东说.

"我们希望明年能做成,但大家都明白,即时做不成也没关系,(双方)合作基本意愿会继续下去."他说.

台湾媒体稍早报导,台湾总统马英九虽表示将扩大开放陆资来台,但经济部官员指出,第三波陆资开放检讨持续进行中,但第一类电信因政策考虑,不在检讨开放之列.

徐旭东掌控的远东集团旗下业务广及纺织、石化、水泥、金融、百货、电信、金融及运输等的大型企业.他表示,集团截至9月底前的业务表现相当理想,但到了第四季则受到外围经济的影响.

他并透露,旗下亚洲水泥(中国)(0743.HK)计划到2015年的水泥年产量增至4,000万吨,今年约为2,500万吨,这主要通过自身的自然增长.

被问到会否计划分拆其他业务来港上市时,他说,目前的市场环境不是很好,"可能要等过多一、两年吧."

远传电信周二收盘逆势上涨0.34%至59台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.76%. (完)