〔香港个股〕中电控股称明年平均净电价上调9.2%,以达成减排目标

路透香港12月13日电---香港供电及发电商--中电控股(0002.HK)周二表示,2012年起平均净电价将上调9.2%,以反映成本上升压力并达成政府的减排目标.

中电发布新闻稿指出,由於香港政府逐步收紧减排规定,公司必须投放资源加装相关装置及基础建设,以准备未来於内地输入更多天然气供作发电,目标在2015年排放水平降低至45%.

新闻稿引述中电总裁蓝凌志称,"要达至政府逐步收紧的减排目标,以进一步达到改善空气的质素,中电面对前所未有的压力,...难以维持一直以来的低电价水准,而需作较显着的调整."

中电表示,同时将通过改变电价结构,减轻基本家庭用户的负担.

中电控股稍早公布,澳洲政府上月通过的洁净能源法案,令其2011年12月31日止年度确认税後减值2.45亿澳元,相当於19.15亿港元.[ID:nCH0090305]

收盘时,中电小跌0.53%至65.75港元,过去一个月来跌4.20%;大盘恒生指数.HSI跌0.69%.(完)

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