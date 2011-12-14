〔香港新股〕周大福珠宝IPO定价每股15港元,处在招股区间下限--公告

路透香港12月14日电---香港最大的珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)周三公告称,香港首次公开发行(IPO)以每股15港元定价,处在招股价区间下限.这确认了路透上周引述消息人士的报导.

根据周大福在联交所网站上刊登的招股文件,该公司将於明日挂牌交易.

路透上周五援引消息人士报导称,周大福珠宝IPO定价位於招股区间15-21港元底部.集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元),但仍为香港今年规模第三大募资案.[ID:nCH0090073]

高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.(完)

浏览周大福其他新闻,请点选[1929.HK-CMN]

浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)