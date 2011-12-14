〔香港新股〕周大福珠宝IPO定价每股15港元,处在招股区间下限--公告

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月14日电---香港最大的珠宝零售商--周大福珠宝集团有限公司(1929.HK)周三公告称,香港首次公开发行(IPO)以每股15港元定价,处在招股价区间下限.这确认了路透上周引述消息人士的报导.
根据周大福在联交所网站上刊登的招股文件,该公司将於明日挂牌交易.
路透上周五援引消息人士报导称,周大福珠宝IPO定价位於招股区间15-21港元底部.集资额也由原先期望的最多28.3亿美元,减少至约20.2亿美元(或157.3亿港元),但仍为香港今年规模第三大募资案.[ID:nCH0090073]
高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)和摩根大通(JPM.N)负责是次IPO安排,而德意志银行(DBKGn.DE)担任联席全球协调人及联席帐簿管理人.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。