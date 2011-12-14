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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报12月14日

* 要闻版头条:

--新股寒风吹起,明日将上市的周大福(1929.HK)暗盘低见14.2港元,较招股价跌逾5.3%,其他新股如宝信汽车(1293.HK)暗盘亦破底.

* 其他:

--愈接近年底,长实(0001.HK)主席李嘉诚增持行动愈见"给力",截至12月9日止,本月5度增持,金额累计3.48亿港元,占其今年增持总额的32%.

--中电(0002.HK)与电能实业(原名:港灯)(0006.HK)分别调升电价,港府估计将推高来年通胀0.1-0.2个百分点.

--随着政府积极推地以及融资成本增加,发展商需加快推盘以助资金回笼.代理预计,2012年新楼盘料增五成,定价将趋於保守.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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