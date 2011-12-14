《香港报摘》--经济日报12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--新股寒风吹起,明日将上市的周大福(1929.HK)暗盘低见14.2港元,较招股价跌逾5.3%,其他新股如宝信汽车(1293.HK)暗盘亦破底.
* 其他:
--愈接近年底,长实(0001.HK)主席李嘉诚增持行动愈见"给力",截至12月9日止,本月5度增持,金额累计3.48亿港元,占其今年增持总额的32%.
--中电(0002.HK)与电能实业(原名:港灯)(0006.HK)分别调升电价,港府估计将推高来年通胀0.1-0.2个百分点.
--随着政府积极推地以及融资成本增加,发展商需加快推盘以助资金回笼.代理预计,2012年新楼盘料增五成,定价将趋於保守.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。