《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7797港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低66.45点或0.55%,报11,954.94点.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 185.380 -0.68 28745 14.422 -1.49 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.080 -1.86 110109 3.448 -2.32 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.950 0.02 207401 74.607 -0.12 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.360 -0.51 125957 19.377 -1.74 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 119.030 -1.08 60796 9.260 -1.49 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 101.360 -0.44 62581 7.886 -1.80 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 37.790 -1.07 527804 58.799 -1.59 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 58.940 -0.41 23520 4.585 -0.75 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 20.340 0.20 183082 15.824 -0.73 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 21.660 -1.01 73267 16.851 -2.93 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 19.460 0.93 31747 3.785 -0.66 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 25.280 0.72 8513 3.933 -1.66 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.000 -2.86 4847 1.323 -50.83 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 -0.43 68399 0.358 -5.82 (完) --整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。