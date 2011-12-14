《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月14日

路透香港12月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7797港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低66.45点或0.55%,报11,954.94点.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 185.380 -0.68 28745 14.422 -1.49 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.080 -1.86 110109 3.448 -2.32 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 47.950 0.02 207401 74.607 -0.12 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 37.360 -0.51 125957 19.377 -1.74 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 119.030 -1.08 60796 9.260 -1.49 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 101.360 -0.44 62581 7.886 -1.80 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 37.790 -1.07 527804 58.799 -1.59 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 58.940 -0.41 23520 4.585 -0.75 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 20.340 0.20 183082 15.824 -0.73 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 21.660 -1.01 73267 16.851 -2.93 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 19.460 0.93 31747 3.785 -0.66 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.280 0.72 8513 3.933 -1.66 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.000 -2.86 4847 1.323 -50.83 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.300 -0.43 68399 0.358 -5.82 (完) --整理 李珊珊