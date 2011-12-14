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亚洲 | 2011年 12月 14日 星期三 08:29 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月14日

路透香港12月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7797港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低66.45点或0.55%,报11,954.94点.此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未暗示要采取新刺激措施,来抵消欧洲债务危机恶化的不良影响.

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  185.380   -0.68      28745            14.422      -1.49
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.080   -1.86     110109             3.448      -2.32
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   47.950    0.02     207401            74.607      -0.12
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.360   -0.51     125957            19.377      -1.74
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  119.030   -1.08      60796             9.260      -1.49
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  101.360   -0.44      62581             7.886      -1.80
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   37.790   -1.07     527804            58.799      -1.59
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   58.940   -0.41      23520             4.585      -0.75
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   20.340    0.20     183082            15.824      -0.73
  兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   21.660   -1.01      73267            16.851      -2.93
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   19.460    0.93      31747             3.785      -0.66
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.280    0.72       8513             3.933      -1.66
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.000   -2.86       4847             1.323     -50.83
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.300   -0.43      68399             0.358      -5.82  (完)

  --整理 李珊珊

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