《香港报摘》--信报12月14日

* 头版头条:

--中电(0002.HK)与电能实业(原名:港灯)(0006.HK)明年电价加价幅度胜过今年香港预估通胀率5.2%,加重营运商成本.政府已强烈表示,不接受建议加幅高於通胀,要求向下修订.

* 其他:

--CEPA(内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排)第八份补充协议签订,港资保险经纪公司获准在广东省,以试点设立独资保险代理公司.

--恒大地产(3333.HK)上月逆市加价逾20%售价,令11月合约销售金额按月暴跌86%至12.4亿元人民币,为今年以来销售额最低月份.公司副主席夏海钧称,集团大幅加价是为保明年增长空间的策略性安排,明年销售目标不会低於今年销售总额.

--基金界人士透露,雅居乐(3383.HK)海南清水湾项目上月销售不足2亿元人民币,按月大跌88%,日前更传出停工消息.公司人士回应,集团的确有放慢海南项目部份户型的建设进度,但未有停工.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 乔艳红

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