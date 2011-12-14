《香港报摘》--其他报纸重要消息12月14日

* 明报

--罗兵咸永道及经济学人信息部发表报告指.内地零售业增速将由去年19%大幅放缓至今年9.5%,原因是中央不再推行刺激经济措施,零售增长属自然增长,加上租金及人工成本高昂,令零售业增长放缓,并预料内地零售市场长远保持稳定增长.(B06)

--内地第四大航空公司、上海A股上市的海南航空股份(600221.SS)宣布,将以总价8.42亿元人民币(即10亿港元)注资香港航空,注资後持有香港航空19.02%股权.以此计算,即香港航空整家公司价值44.3亿元人民币(约53.6亿港元).(B04)

--财政司长曾俊华表示,在市场动荡时期,维持金融及货币稳定尤其重要,之前金融管理局推出措施,防止信贷过度增长,而政府亦有冷却楼市措施,政府仍会继续实行相关措施.换言之,额外印花税及收紧按揭成数的措施仍会持续.(B04)

* 星岛日报

--明年初多家发展商将纷纷推出楼盘应市.单计长实(0001.HK)、新地(0016.HK)、信和(0083.HK)、恒基(0012.HK)及新世界(0017.HK)等五大发展商计算,明年首季会推售的大型楼盘近10个,合共超过12,000新供应,供应量之多绝对是近年少见.(C02)

--长实集团董事总经理兼副主席李泽钜认为楼价上升是由资金购买物业以对冲通胀所造成,土地供应不足不是推升楼价主因.他又表示对楼市前景难以预测.(B01)

--香港交易所(0388.HK)今天举行董事会.港交所主席夏佳理表示,就第二阶段延长交易时段问题,港交所会考虑本地参与者利益,但未有进一步透露. (B02)

* 苹果日报

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港行政总裁洪丕正表示,明年上半年是政府再推出特别信贷保证计画的成熟时机, 现行提供五成担保的按揭证券公司中小企融资担保计画,亦可考虑加入贸易融资安排,协助纾缓中小企资金紧拙问题. (B04)

* 东方日报

--"内地与香港关於建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)补充协议八"周二(13日)签订.工业贸易署发言人指,受惠CEPA相关政策,出口内地累计免税额达26亿元人民币,优惠放宽後预料表现更佳.(B09)

* 文汇报

--天瑞水泥(1252.HK)公布,集团将集资最多约14.47亿港元,95%集资所得将用於偿还贷款,仅5%用作营运资金.行政总裁李和平表示,经营所得足够公司运作,但招股书却披露,集团未必有足够资金於其他银行贷款到期日前偿还.(B04)

--阿里巴巴1688.HK母公司阿里巴巴集团表示,受营销活动的强烈提振,旗下淘宝网的单日商品总成交额於周一创历史纪录达43亿元人民币. (B04)

--华油能源(1251.HK)今天开始招股.市场消息透露,该股的国际配售已录得超额认购,认购者包括国际着名主权基金之一、内地三大保险企业之一、最大合资格境内投资机构之一及名人投资者.(B04)

* 大公报

--美银美林大中华区房地产研究部主管魏志鸿表示,在楼市调控措施下,内地明年住宅销售量或要跌10%,由今年9亿平方米,跌至明年8亿平方米;销售总额则跌20%.(B01)

--金银业贸易场理事长张德熙透露,将会推出人民币白银产品,但监於白银投机性大一点,风险相对较高,故产品设计上会做好风险管理,预计最快於农历新年後深入研究,目标於明年中推出市场.(B01)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/乔艳红

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